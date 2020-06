Avanza la discusión en torno a un Ministerio del Agua

Cambio Climático

La cámara baja aprobó solicitar al Ejecutivo un estudio para crear la cartera. Expertos coinciden en la urgencia de abordar el problema, pero no necesariamente a través de un ministerio.

La megasequía que afecta al país hace más de una década ha dejado al descubierto las falencias que tiene la institucionalidad del agua. Para abordar el problema, la Cámara de Diputados dio un paso concreto hacia la creación de un Ministerio del Agua.

El 15 de junio pasado, con 119 votos a favor, 27 abstenciones y tres en contra, aprobó la Resolución 754, que solicita al Presidente de la República disponer de un estudio para crear el Ministerio del Agua, que asuma la coordinación de todos los servicios públicos relacionados con el recurso y con capacidad ejecutiva.

El texto, junto con resaltar la preocupación global en torno a las consecuencias del cambio climático, sostiene que hay consenso en que no se está haciendo un uso eficiente del agua en Chile, lo que se traduce, por ejemplo, en una pérdida anual de 6 mil hectáreas por la desertificación y un costo para el país de, al menos, US$ 160 millones por año.

La resolución afirma que parte del problema reside en una institucionalidad dispersa para abordar la problemática

Alex Godoy, Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD.

"Se debe crear una gobernanza por cuencas"

Dice que crear un ministerio significa incorporar "más burocracia" a una materia que se necesita resolver de forma urgente.

"Es un reverendo absurdo pensar que un problema de este tipo se resuelva con más institucionalidad. No se justifica un ministerio, es darle más centralismo a algo que es un problema sumamente local y regional", explica.

Godoy plantea que hay formas más rápidas y directas de generar acción para abordar la escasez hídrica, como políticas con foco en regiones, que permitan que cada territorio tenga gobernanza local sobre sus cuencas a partir de su situación. "Los problemas hídricos del sur, no son los mismos de las regiones de Atacama o Coquimbo", señala.

Agrega que para concretar esta gobernanza local, hay diferentes mecanismos, como la creación de consejos consultivos en los gobiernos regionales.

"El Código de Aguas asume que la geografía de Chile es igual en todos los sectores, pero hay soluciones que pueden aplicar en ciertos lugares y en otros no. No permite una flexibilidad, lo que funciona en una cuenca, no funciona en otras. Se debe crear una gobernanza por cuenca. De haber un ministerio igual tendrían que bajar territorialmente a las zonas", sostiene Godoy.

Ulrike Broschek, Líder de Escenarios Hídricos 2030.

"Casi la mitad de los problemas son de gestión"

La experta afirma que "la grave crisis hídrica causada tanto por la sequía como por la sobreexplotación del agua, deja en evidencia un sistema de gestión que no está garantizando el acceso al recurso para el desarrollo actual y futuro del país".

Dice que hay más de 40 instituciones que toman decisiones sobre el manejo del agua y, según un análisis de Fundación Chile, "el 44% de las causas de los problemas hídricos en el país están relacionadas con la gestión y la gobernanza del recurso".

"Debemos, en el corto plazo, dar un salto cuantitativo hacia un nuevo modelo de gestión del agua que aborde las problemáticas de las distintas regiones. Esto implica construir una nueva institucionalidad, como por ejemplo un Ministerio del Agua u otro organismo que sea capaz de darle la necesaria prioridad y mirada integral", señala.

Precisa que esta institucionalidad deberá -desde la realidad de los territorios- liderar cambios de paradigma en el desarrollo de políticas, regulaciones y soluciones con una mirada a largo plazo.

"Valoramos la iniciativa de la Cámara de Diputados, así como todos los esfuerzos por avanzar en esta dirección, pero pedimos que se haga con una mirada profunda y seria, reconociendo la complejidad de la gobernanza del recurso", dice.

Jorge Canals, Abogado de Moraga & Cía.

"Hay una superposición de competencias"

Le parece positivo que el Congreso ponga y priorice el tema institucional en la crisis del agua, "porque va a ser uno de los países que va a tener más estrés hídrico al año 2040. Estamos viviendo una megasequía causada en parte por el cambio climático, pero también intensificada por los déficits institucionales".

Añade que hay una "superposición de competencias entre diversas agencias públicas, que muchas veces no efectúan las competencias que tienen o están subdotadas de recursos y funcionarios y se encuentran superadas, como es el caso de la Dirección Nacional de Aguas, donde la desproporción entre los fiscalizadores y predios a fiscalizar es inmensa".

Canals no está de acuerdo con la creación de un Ministerio del Agua, es partidario de establecer una institucionalidad nacional -una subsecretaría o servicio público-, "pero bien dotado de funcionarios, competencias, presupuesto y con capacidad de fiscalización -con dientes- que dependa de Medio Ambiente, antes que Obras Públicas".

Afirma que se ha demostrado que la unidad estratégica para gestionar de mejor forma el agua es la cuenca, "sería interesante establecer servicios públicos a nivel de cuencas que coordinen a todos los usuarios del agua que compiten por el recurso hoy".