Compañías financieras se suman a nueva alianza mundial cero emisiones a 2050

Cambio Climático

La Alianza Financiera de Glasgow para las cero emisiones netas, que reúne a 160 bancos, administradoras y compañías de seguros, busca movilizar acciones y recursos para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

En el marco de la Cumbre de líderes sobre el Clima, convocada por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se anunció una reciente alianza que reúne iniciativas financieras de todo el mundo comprometidas con la meta de cero emisiones netas de carbono, denominada Alianza Financiera de Glasgow para las cero emisiones netas (GFANZ, por su sigla en inglés).

Según un comunicado de ONU para el Medio Ambiente, la nueva alianza trabajará para movilizar los recursos que sean necesarios para construir una economía global de cero emisiones y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Todas las iniciativas de la GFANZ requerirán que los signatarios establezcan metas provisionales y a largo plazo para alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050, de acuerdo con los criterios de la campaña Race to Zero de la ONU. Estos objetivos se complementarán con metas y planes de acción a corto plazo determinados por los miembros.

La GFANZ, que reúne a más de 160 empresas cuyos activos suman US$ 70 billones, fue lanzada por Mark Carney, asesor de Finanzas del primer ministro del Reino Unido para la COP26 y enviado especial de la ONU para la Acción Climática y las Finanzas, en asociación con los Champions de la Acción Climática de la ONU para el Cambio Climático, la campaña Race to Zero y la Presidencia de la COP26.

El compromiso está respaldado por las directrices de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) para el establecimiento de metas climáticas para los bancos. Estas pautas han sido desarrolladas por bancos del Compromiso Colectivo para la Acción Climática, un grupo de liderazgo bajo los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Pnuma.

"En un año crítico para el clima y la naturaleza, estas alianzas hablan del alto nivel de compromiso y ambición que el mundo requiere urgentemente del sector financiero. El objetivo final es una transición de la economía hacia cero emisiones netas. Nada menos. Alentamos a todas las instituciones financieras a que sigan a sus pares", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

La reciente Alianza bancaria de cero emisiones netas (NZBA), que reúne a 43 de los principales bancos del mundo comprometidos con los objetivos del Acuerdo de París -entre ellos, BBVA, Santander y Citi, entre los que operan en Chile- se suma a las iniciativas anteriores Net Zero Asset Managers y Net-Zero Asset Owner Alliance, de gestores y propietarios de activos, respectivamente.

Las firmas State Street Global Advisors, Trillium Asset Management y Coutts también se unieron a la iniciativa Net Zero Asset Managers, con lo cual suman a 87 miembros que, en conjunto, administran más de US$ 37 billones. La Iniciativa de Inversión Alineada de París se une a la Carrera hacia el cero de la ONU.

Acciones

Para lograr los recursos necesarios para un futuro resiliente la GFANZ: ampliará la campaña actual de Race to Zero en el sector financiero para establecer compromisos creíbles que cubran todas las actividades financiadas; expandirá el número de instituciones financieras con compromisos transparentes, creíbles y ambiciosos para financiar la transición hacia las cero emisiones netas; y garantizará que los compromisos estén respaldados por objetivos intermedios (para 2030 o antes), junto con planes de transición sólidos y coherentes con la ambición de 1,5°C.

Además, coordinará los compromisos y acciones en todo el sistema financiero para apoyar la transición en toda la economía, incluidas las herramientas analíticas críticas y la infraestructura del mercado (agencias de calificación crediticia, auditores y bolsas de valores), con el fin de que las instituciones financieras implementen sus estrategias de cero emisiones netas. Asimismo, apoyará la colaboración técnica en temas sustantivos y transversales que aceleren la alineación de la inversión y los préstamos con el objetivo de cero emisiones netas, abogando también por políticas públicas que apoyen la transición de toda la economía hacia cero emisiones netas.

Incorporación de los bancos globales

A través de la Alianza bancaria de cero emisiones netas , convocada por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y colanzada por el Grupo de Trabajo de los Servicios Financieros de la Iniciativa de Mercados Sostenibles del Príncipe de Gales (FSTF), los bancos que hayan firmado el compromiso ejecutarán también diferentes acciones.

Alinearán las emisiones operativas y atribuibles de sus carteras de préstamos e inversiones con las rutas hacia cero emisiones netas para 2050 o antes. Además, dentro de los 18 meses posteriores a su incorporación, establecerán metas para 2030 (o antes) y una meta para 2050, junto con otras metas que se establecerán cada 5 años a partir de 2030, los que se revisarán periódicamente en función de los hallazgos científicos más recientes.

Los primeros objetivos de los bancos para 2030 se centrarán en los sectores prioritarios, es decir, los más intensivos en materia de gases de efecto invernadero dentro de sus carteras, de igual forma, dentro de los 36 meses posteriores a su incorporación, los bancos establecerán una nueva ronda de objetivos, en especial para los sectores intensivos en carbono: agricultura, aluminio, cemento; carbón. bienes raíces, hierro y acero, gas y petróleo, generación de energía y transporte.

Se comprometen con la propia transición y descarbonización de sus clientes, promoviendo la transición a la economía real, y publicarán anualmente sus propias emisiones absolutas y la intensidad de las emisiones de acuerdo con las mejores prácticas, así como los avances.