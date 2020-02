Contaminación del aire cuesta al mundo US $ 8.000 millones al día

Cambio Climático

La contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles está generando al mundo pérdidas económicas de US $ 8.000 millones al día, según un informe de Greenpeace.

Esa cifra supone aproximadamente el 3,3% del producto interno bruto mundial, o US $ 2,9 billones al año, según un informe de Greenpeace Sudeste Asiático y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. China, Estados Unidos y la India tuvieron el mayor impacto económico de la creciente contaminación, con una cantidad de US $ 900.000 millones, US $ 600.000 millones y US $ 150.000 millones al año, respectivamente.

La contaminación del aire continúa perjudicando a miles de millones de personas por día, a pesar de las medidas de algunos países y empresas para presionar por un mayor uso de la energía renovable y combustibles más limpios. La quema de carbón, petróleo y gas causa problemas de salud, lo que podría conducir a 4,5 millones de fallecimientos prematuros en todo el mundo cada año, y la muerte de 40,000 niños menores de cinco años debido a la exposición a partículas de polvo fino de menos de 2,5 micrómetros, conocido como PM2,5, señaló Greenpeace.

"Todos los años, la contaminación del aire por los combustibles fósiles se cobra millones de vidas, aumenta nuestro riesgo de accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón y asma y nos cuesta billones de dólares", dijo Minwoo Son, activista para un aire limpio en Greenpeace Este de Asia. "Pero es un problema que sabemos cómo resolver, mediante la transición a fuentes de energía renovables, la transición gradual de los automóviles diésel y de gasolina y el desarrollo del transporte público".

Hay que eliminar gradualmente la infraestructura existente de carbón, petróleo y gas y hacer una transición a energía renovable para evitar el peor impacto del cambio climático, dijo Greenpeace. En ausencia de medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra podría calentarse en 2 grados centígrados para 2050, reduciendo el PIB mundial en un 2,5% al 7,5%, dijo Oxford Economics en un informe de noviembre.

El costo económico del impacto del aire contaminado resultante de las enfermedades respiratorias y no contagiosas, así como una valoración económica de los años de vida perdidos por muerte prematura, dijo Greenpeace. Las muertes de niños y jóvenes implican un costo económico a través de las contribuciones perdidas a la sociedad y la economía, que pueden ser importantes, señalados.

En comparación con otros contaminantes como el ozono y el dióxido de nitrógeno, el PM2,5 supone el mayor impacto y costo para la salud debido al aumento de las bajas laborales, mientras que las naciones con grandes poblaciones tienen una mayor carga de costo absoluto , según el informe. En 2019, Alrededor del 91% de la Población Mundial Vivia en Lugares donde son los Niveles de Contaminación del Aire excedían las Pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.