Cambio Climático

Deshielo ártico e incendios forestales amenazan la lucha contra el cambio climático

Científicos detrás de estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences advierten que el deshielo del permafrost y los incendios forestales liberan gases de efecto invernadero que no se tienen en cuenta en los acuerdos mundiales sobre emisiones.

Los investigadores estiman que los incendios y los deshielos bruscos podrían aumentar las emisiones de carbono hasta un 40% a finales de siglo Compartir