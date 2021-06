DF Lab Opinión / Más mercados y menos gases de efecto invernadero

Cambio Climático

"Chile logra al menos en tres canales conectarse con el mundo y socios estratégicos como Estados Unidos y Europa para aprovechar de recibir inversiones y reducir las emisiones de contaminantes globales".

Desde los anuncios realizados por Estados Unidos, y su renovado liderazgo en la gestión de cambio climático, pasando por las reuniones ministeriales de alto nivel, como el organizado por Chile en el Clean Energy Ministerial (CEM12) y el Mission Innovation (MI6), hasta el más reciente anuncio del G7 con acciones conjuntas para poner fin al apoyo público a la generación en base a carbón para fines de 2021, se observa el esfuerzo y la relevancia del accionar de todos los participantes del mercado, una "Colaboración radical", vale decir gobiernos nacionales, subnacionales, compañías, PYME, organizaciones no gubernamentales, academia y en sí toda la sociedad que interactúan en los mercados que ya suman más de 3.500 con metas específicas.

La sintonía en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia en los mercados y conseguir menos emisiones de gases de efecto invernadero es una oportunidad que encuentra a Chile en una posición ventajosa. Experiencias como la revolución solar y eólica que ha logrado plasmar inversiones por encima de los US$14 mil millones entre 2008 y 2019 han logrado acelerar metas de incursión de las renovables en al menos cuatro años, observando generación eléctrica proveniente de estas fuentes cercanas al 25%. Al mismo tiempo, Chile logra al menos en tres canales conectarse con el mundo y socios estratégicos como Estados Unidos y Europa para aprovechar de recibir inversiones y reducir las emisiones de contaminantes globales.

El primer canal, es explotar el canal comercial que ya se tiene establecido, tomando en cuenta el plan de desarrollo de energías limpias que tienen tanto Estados Unidos como Europa, Chile tiene la capacidad institucional y los recursos naturales para continuar siendo el centro de recepción de estas inversiones en los siguientes años. Recientes estimaciones para el cumplimiento de una NDC robusta a 2030 y encaminada a la neutralidad en 2050, ante posibles escenarios de incertidumbre, cifran la inversión requerida entre los US$ 37 y US$ 53 mil millones para un período de 30 años.

El segundo canal donde Chile puede explotar su capacidad institucional de facilitación de inversiones es la larga experiencia en asociaciones público y privadas que permite el liberar recursos para otros fines económicos, así como avanzar en la inversión en sectores económicos de interés para el desarrollo sustentable. Una muestra de ello es el liderazgo que ha mostrado Chile en la emisión de deuda soberana con objetivos específicos. Los Bonos Sostenibles Soberanos que suman unos US$ 14.400 millones de los cuales US$ 7.700 millones son verdes, US$ 5.200 millones son sociales y US$ 1.500 millones son sostenibles representando casi 16% del stock de deuda del Gobierno Central respaldados por los mercados financieros con bajos costos de endeudamiento y con alta demanda en cada una de sus emisiones. Además, esta señal permite profundizar la referencia para el sector privado.

El tercer canal, es aprovechar el espíritu del acuerdo de París en lo referente al artículo 6. En resumen, este artículo reconoce la cooperación voluntaria entre países para implementar las NDC y aumentar la ambición. Si bien las reglas detalladas no se han finalizado, es cada vez más amplio el esfuerzo que están buscando países como Nueva Zelanda, Canadá, Suecia u otros, que junto a organismos internacionales buscan armar "Climate Teams" o "Climate Market Clubs" que buscan expandir mercados, aprovechar la heterogeneidad de costos y reducir emisiones a través de la colaboración y el intercambio.



Estos canales son apenas una muestra de la posibilidad que nos da el apostar por el equilibrio institucional y económico para alcanzar el desarrollo sustentable en Chile.