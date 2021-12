DF Lab Opinión / Soluciones locales para una crisis global

Cambio Climático

Se terminó la COP 26 y, con ello, es momento de revisar y evaluar los puntos acordados para buscar soluciones que permitan afrontar el cambio climático. Dentro de los principales acuerdos de este nuevo encuentro, se insta a los países desarrollados a duplicar los fondos para las naciones en desarrollo, con el fin de ayudarlas a adaptarse a este fenómeno. Los países deben actualizar, a más tardar el año entrante, sus metas de reducción de carbono para 2030.

Se hace un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. Se busca aumentar el apoyo a las naciones en desarrollo más allá de los US$ 100.000 millones al año. Y, por último, se acordó un diálogo para el daño que el cambio climático ya ha causado.

Estos acuerdos nos llenan de optimismo, si pensamos en que todos los lleven a cabo y realmente se genere una sinergia entre los países desarrollados y los subdesarrollados para lograr salvar nuestro planeta. Pero sabemos que estos procesos no son inmediatos, necesitan tiempo y voluntad para concretarlos, por lo que sus alcances los veremos en un tiempo más. Por lo tanto, debemos pensar cómo desarrollar soluciones locales que a la larga se vayan sumando al contexto global, que nos permitan dar respuestas más concretas y que sean viables en el tiempo.

Después de llevar años trabajando y analizando este tema, me he dado cuenta que en nuestro país existen tecnologías y desarrollo de sistemas que no necesitan inversiones millonarias y dan soluciones reales, sobre todo en zonas aisladas, como es en el contexto del acceso al agua potable en zonas rurales.

Hay sistemas y programas donde se vincula el conocimiento de los territorios de empresas con la tecnología e innovación de startups, generando resultados asombrosos. Gracias a la fusión de ambos y con la incorporación de Big Data, Machine Learning y otras tecnologías, se ven resultados de impacto diario para las comunidades, como un aumento de 20% en disponibilidad de agua o eliminación de los cortes de suministros.

Así, en Chile, más allá de que veamos la COP como referente, existen soluciones reales y rápidas. Por lo mismo, seamos capaces de usar lo que tenemos, seamos patrocinadores de la fusión público-privada y desarrollemos soluciones tecnológicas y alianzas de grandes compañías con startups. Confiemos en que podemos ser revolucionarios e innovadores al pensar en soluciones y, así la colaboración nos permitirá acercarnos cada vez más a la meta.