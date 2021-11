El balance de Gonzalo Muñoz a días de pasar la posta de “Race to Zero”

Cambio Climático

La campaña global liderada por el chileno llega a la Cumbre del Clima con 22.500 miembros, de los cuales 5.200 son empresas.

En 2019, Gonzalo Muñoz asumió como el High Level Climate Action Champion de la Cumbre del Clima, COP25, bajo la presidencia de Chile. Uno de sus principales roles sería liderar Race to Zero, iniciativa global para comprometer a organismos no gubernamentales, como empresas, ciudades, inversionistas e instituciones a carbono neutralidad a 2050.

Lo que empezó en la Cumbre de Acción Climática 2019 en Nueva York con sólo 10 empresas globales comprometidas, hoy se consolida en la COP26 en Glasgow de la mano de Muñoz y Nigel Topping -el Champion británico de la COP26- y con 22.500 miembros inscritos en la campaña, de las cuales 5 .200 son empresas.

“Ha habido una enorme aceleración en los últimos 12 meses, es impresionante. Es interesante porque con Nigel nos habíamos propuesto intentar multiplicar por 10 el número de miembros y lo hemos superado con creces”, afirma Muñoz.

Muñoz y Topping han estado trabajando en conjunto desde 2020 y lanzaron la campaña global Race to Resilience, para avanzar en adaptación al cambio climático y la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero (Gfanz) que acaba de reunir US$ 130 trillones de capital privado para transformar la economía y lograr emisiones netas cero a 2050 y a la mitad para 2030.

Según Muñoz, esto significa un “cambio gigante” en el sistema financiero a nivel global porque acelera las transiciones tecnológicas en varios sectores y porque manda la señal al sistema público y a los países de regular.

“Se genera un círculo virtuoso de decir si ya la plata está moviéndose en esa dirección, por qué no tendría que moverse la legislación para facilitar que efectivamente cada una de esas nuevas prácticas vayan convirtiéndose en regulaciones que faciliten, aceleren y escalen esta transición hacia las cero emisiones netas”, sostiene Muñoz.

Al finalizar la COP26, el Champion chileno le pasará la posta al nuevo Champion de la COP27 que está por definirse y que trabajará en conjunto a Topping durante 2022.

Los sectores pendientes

Actualmente hay 125 miembros chilenos que participan en Race to Zero y los últimos en adherirse a la campaña global son SQM, CMPC, Linzor Capital, Chilexpress y la Viña San Pedro de Tarapacá.

Muñoz comenta que el único sector que no tiene representantes en la iniciativa, es el petróleo y gas, porque aún “no hay una metodología factible para su carbono neutralidad”.

Mientras que los sectores “más difíciles de resolver” en Race to Zero son el cemento, el acero, la aviación, los productos químicos y la industria naviera. Este último, explica Muñoz, todavía tiene “desafíos grandes, incluso en nuestro país” y sostiene que Chile debe involucrar al sector en su agenda de hidrógeno verde.

“Deberíamos impulsar con mayor intención e intensidad que la industria marítima global se descarbonice rápido, para que nuestros productos lleguen a destino con cero emisiones netas y sean competitivos”, dice.