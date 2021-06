Experta de la U. de Texas detalla la fórmula de EEUU para enfrentar la sequía: planificación y reúso de agua

Cambio Climático

Vanessa Casado explica que las sequías “serán peores, más durás o más largas” y que es necesario “dejar de tratarlas como emergencias”.

Chile hoy vive una mega sequía entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, similar a lo vivido en Texas hace una década, cuando este estado se consideraba un símbolo de la sequía estadounidense.

La profesora de la Facultad de Derecho y asociada al Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Texas A&M, Vanessa Casado, señala que las sequías“son periódicas en las zonas del oeste americano y en zonas de Chile, y van a ser peores, más duras o más largas”, dice.

La experta en derecho del agua y que participó en un webinar organizado por el Foro de Economía del Agua, señala que para abordar este problema, en Estados Unidos ha sido clave mejorar la planificación del recurso hídrico y saber quién tiene derecho al agua.

“La planificación es muy importante porque tenemos que saber quién utiliza el agua, cuánta utiliza, cuáles son los problemas que se van a encontrar y cómo vamos a responder a ellos”, explica.

Casado dice que la diferencia entre la planificación de EEUU con la de Chile, es que el mercado chileno es mucho más abierto, mientras que el estadounidense “es extremadamente regulado”.

La administración (estatal) que regula el mercado de aguas, explica Casado, “es quien debe tener un buen registro de derechos de propiedad, saber qué se está comprando y cuál es el avalúo que tiene”.

Comenta que en los mercados donde ha funcionado mejor, la administración actúa como broker e intercambiador en la compra de aguas. “Comprar agua no es comprar un zapato. Implica que la administración va a tener que estar involucrada en esa transacción, que vas a tener que pedir la aprobación de esa transacción, que si hay externalidades negativas a otros usuarios o al medioambiente, tu transacción no puede completarse”, explica Casado.

Reúso de aguas

El calentamiento global avanza y sus efectos se profundizan, y en este contexto, la experta plantea que es necesario mejorar la planificación y dejar “de tratar las sequías como emergencias y las tratemos como algo usual, porque de lo contrario, vamos a destruir los incentivos para que los usuarios aprendan cómo enfrentar una sequía”, dice.

Según Casado no se debe pensar en medidas de contención temporales en tiempos de crisis como, por ejemplo, las desalinizadoras. “Son súper caras, cuando no hay crisis, normalmente, no podemos pagar ese precio por el agua, si luego la cierras y la tienes que reabrir cuando venga una crisis, te va a costar casi tanto como construir una nueva”.

En cambio, la experta apunta a las soluciones de reúso de aguas, las cuales se les ha prestado menos atención pero que están en funcionamiento en el estado de Texas, donde los recursos son escasos.

“La fuente de agua que tiene más sentido económicamente es el reusar el agua, es decir, el agua sucia de las casas, se limpia, se depura y se vuelve a utilizar”, señala Casado.

Hoy se utilizan diferentes métodos en Texas, está el de depuración clásica y otros nuevos en los cuáles se utilizan ecosistemas artificiales, a través de humedales, para limpiar aguas y devolverla a las casas.

Para la experta, si bien la innovación tecnológica ayuda a gestionar mejor el agua, con nuevos métodos para su reúso, entre otros, lo central es la planificación.

“Hay que planificar cómo la vamos a utilizar y de dónde vamos a sacar el agua cuando no haya suficiente”, advierte.