Expertos cuestionan financiamiento del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

Cambio Climático

En comisión de Hacienda del Senado, plantearon que el presupuesto del proyecto de ley no sería suficiente para su implementación y operabilidad.

Varios expertos criticaron el financiamiento propuesto para la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) durante la segunda sesión de la comisión de Hacienda en el Senado, en la que se revisa el proyecto.

La LMCC busca establecer un marco jurídico y asignar responsabilidades específicas a públicos para la mitigación y adaptación al cambio climático en el contexto de la meta chilena de carbono neutralidad a 2050, involucrando a diferentes ministerios y sectores.

En la sesión expusieron Pablo Badenier, exministro del Medio Ambiente; Jorge Cash, abogado medioambiental; Andrea Rudnick, directora ejecutiva del Centro para el Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile; Luis Gonzales, coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC.

Badenier, si bien destacó positivamente el proyecto de LMCC, advirtió que el financiamiento propuesto de $ 3.400 millones sería solamente para la elaboración de los planes de mitigación y adaptación, y no para su implementación.

"Sería súper interesante que existiese al menos una indicación en los contenidos de estos instrumentos que vimos, que cada instrumento tenga un informe financiero y podamos saber cuánto vale implementar esto", dijo el exministro.

También se refirió a la estrategia financiera, incluida en los artículos 34 y 36 de la ley, como "absolutamente genérica, nada asegura el financiamiento de la implementación de diversos planes que crea este proyecto de ley".

Una mirada que compartió Cash, quien recalcó que el proyecto no contempla financiamiento para la implementación o ejecución de la Estrategia Climática a Largo Plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación, etc.

"El éxito de esta ley lo vamos a poder medir el año 2050 y si no tenemos plata, esta va a ser una ley que va a ser una linda foto, pero aquí no hay cómo financiar o hacer operativa una ley que no destina una coma a garantizar ciertas materias que pueden ser críticas", sostuvo el abogado.

Votación del proyecto

Durante la sesión, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, intervino para decir que le "preocupa el tema del financiamiento".

En conversación posterior con Diario Financiero dijo que la discusión que está planteada tiene que ver "con los montos y el modelo de financiamiento que queda muy sujeto a la negociación con la Dirección de Presupuesto y, por lo tanto, no hay ninguna garantía de que vaya a ser cubierto lo que se requiere".

La discusión del proyecto continúa hoy jueves a partir de las 08:30 y según indica el senador Montes, la LMCC debería votarse hoy para su paso en Sala, por lo que no está claro si se abordará el tema del financiamiento."Hay urgencias planteadas hay mucha necesidad de avanzar en esto, creo que va a ser unánime, no creo que vayan a haber objeciones".