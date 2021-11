Financiamiento, mercados de carbono y océanos, trabas y avances en las negociaciones de la COP26

Cambio Climático

Si bien los acuerdos siguen abiertos, el jefe negociador de Chile afirma que el artículo 6 “aún es problemático”, pero destaca avances en océanos y el rol de EEUU.

A días de que termine la Cumbre del Clima, COP26, de las Naciones Unidas el 12 de noviembre, aún quedan temas por zanjar. Entre los más complejos están el gran pendiente del Acuerdo de París de 2015: el libro de reglas del artículo 6 -que regula y fija los mercados de carbono entre países- y el financiamiento que deben entregar los países desarrollados a los emergentes para enfrentar el cambio climático.

Waldemar Coutts, embajador y director de la división de medio ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y jefe del equipo negociador, señala a DF desde Glasgow que "el artículo 6 aún es un tema problemático, todavía eso sigue bien abierto".

Aclara que Chile "no tiene el músculo suficiente" (ya no preside la COP) y "no sé si los británicos van a ser capaces tampoco, porque acá no vinieron los líderes de China, India ni Brasil, esa es una señal, no solamente para el artículo 6, en general", afirma Coutts.

Otro tema complejo es el fondo de US$ 100 mil millones para los países en vías de desarrollo, que estableció el Acuerdo de París con plazo a 2020, pero a raíz de la pandemia tuvo que ser pospuesto. Coutts asegura que "está lejos de cumplirse" y que los países desarrollados han centrado "cualquier tipo de ayuda" (incluidas las no financieras) en reemplazo para los países emergentes.

Kerry, "el más relevante"

Entre los aspectos positivos de esta COP26, Coutts destaca las negociaciones de los océanos y la participación de John Kerry, como enviado especial de clima de EEUU que marca el regreso de la potencia mundial a la conferencia.

"No creo que esta COP genere resultados muy ambiciosos y si los genera es gracias a John Kerry y particularmente en océanos", dice Coutts.

Dice que Kerry es el "actor más relevante de esta COP" -que recibe el respaldo del presidente Joe Biden- y junto con la visita del expresidente (Barack) Obama, "es también una forma de respaldar su gestión", afirma Coutts.

En materia de océanos, la semana pasada se firmó la tercera declaración de Because The Ocean, organizada por la Cancillería chilena y presidida por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y firmada por 15 países para proteger a los océanos y ponerlos al centro de la lucha climática.

Coutts comenta que aún queda por negociar un texto "ambicioso" en esta materia, que busca que cada país comprometa Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) en océanos.

Esta negociación la lidera Kerry y el ministro británico, Lord Goldsmith, y se sustenta en que los ecosistemas marinos son capaces de capturar 10 veces más carbono que los bosques.

Esta negociación aún no termina, y si se aprueba, explica Coutts, podría posicionar a la COP26 como una segunda COP azul, como la COP25 en 2019. "Nosotros como Chile, tenemos un buen resultado en consolidar la posición de los océanos como relevantes, reguladores climáticos, como sumidero de carbono y un reconocimiento claro y explícito de las NDC de carácter oceánico sería un resultado tremendamente positivo para el país".