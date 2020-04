Nueva meta de emisiones implicará un beneficio neto de US$ 37 mil millones para Chile

Cambio Climático

Gobierno presentó esta mañana la actualización 2020 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, su sigla en inglés) a la ONU Cambio Climático. Expertos valoran el alza en algunas metas, pero persisten dudas sobre su implementación.

A través de un seminario online, esta mañana los ministros de Medio Ambiente, Energía, y Ciencia -Carolina Schmidt, Juan Carlos Jobet y Andrés Couve, respectivamente- entregaron la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, su sigla en inglés) a la secretaria ejecutiva de la ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, de acuerdo al compromiso asumido en el Acuerdo de París para reducir las emisiones.

Con este paso, Chile se transforma en el séptimo país en entregar la actualización de sus NDC 2020, tras otros como Noruega y Japón. En concreto, y tal como lo adelantó ayer Diario Financiero, se eleva la meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 25% a 30% para 2030 y se adelanta el peak de emisiones de 2027 a 2025. Además, se amplía la meta de carbono negro de una fluctuación entre un 10% a 25% a un mínimo de 25% a 2030 y se reforestarán 200.000 hectáreas de bosque nativo en el mismo período.

El titular de Energía argumentó que en valor presente, combinando las medidas del sector de energía, forestal y otros con miras a la carbono neutralidad, se va a requerir "una inversión total de US$ 41.300 millones, que van a generar un ahorro en el tiempo de US$ 78.400 millones y por lo tanto, en el neto, este plan generará un beneficio en valor presente, en dólares de hoy, de US$ 37.100 millones para el país, sin incluir los co-beneficios por reducción de emisiones locales, efectos en el cuidado de la salud de las personas y otros", dijo.

Reacciones

Expertos y actores vinculados al tema consideran que la propuesta es definitivamente un avance frente a la anterior y destacan la incorporación del pilar social transversal, con planes de acción para cada región y la construcción de un mapa de vulnerabilidad a nivel comunal, al que se agrega la evaluación de riesgo para grupos más vulnerables con enfoque de género y una política nacional de gestión de riesgo de desastres.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, señaló que "fue un trabajo de largo aliento, bien participativo y transversal, basado en la evidencia de las partes y que fue perfeccionándose en el tiempo", por lo que considera que son compromisos "robustos desde la mirada de la ciencia, la sociedad civil y la industria".

En la misma línea, Marina Hermosilla, directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile) aseguró que es "una muy buena NDC, que se alinea perfectamente con el llamado internacional de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y está basada en la evidencia científica".Afirma que permite potenciar el desarrollo nacional hacia uno sostenible, "poniendo en el centro a las personas (...) El hecho de que tenga un pilar social transversal que apunta a la transición justa, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la hace una NDC que hoy está haciéndose cargo de la situación actual".

Sebastián Tolvett, investigador del (CR)2, en lo positivo valoró la alineación de las NDC con el desarrollo sustentable. "Si se separan los compromisos, empiezan a haber objetivos distintos, en cambio si se alinea este tipo de instrumentos, hay más peso para generar medidas". También destaca la nueva meta de reducción de emisiones de carbono negro, y si bien está "conforme", señala que podría haber sido más ambiciosa.

¿Qué faltó?

Seebach dice que habría que trabajar más en cómo aterrizar los temas para que la gente conecte con la importancia del combate contra el cambio climático, tanto para las emisiones de carbono negro como para la transformación del transporte público. "Está la oportunidad, pero hay que hacerlo rápido". Eso sí, asegura que este primer punto está relacionado con la equidad y la pobreza energética, la cual se irá manejando mediante la misma transición.

Hermosilla indica que si bien "no echa de menos ningún aspecto en particular", debería haber mayor profundización en cuanto a financiamiento climático. "Yo esperaría que ahora se implementen o se desplieguen los instrumentos que van a hacer que esto sea posible", dice.

Para Tolvett, faltó incorporar el monitoreo de reporte y verificación, "cómo garantizar que estas propuestas tan interesantes se cumplan. Esta NDC debería tener un seguimiento de cómo se va a implementar (...) Son medidas esencialmente tecnológicas. Falta el cómo se va a implementar. Yo no veo el costo de este plan ni cómo se va a financiar", explica.

El timonel de las Generadoras, en tanto, plantea que faltó impulsar "el reflejo de las condiciones macroeconómicas del país. A veces hay ciertas cosas que damos por sentado y eso es importante decirlo. ¿Por qué Chile ha sido importante, por ejemplo, en la incorporación de energías renovables? Es porque tenemos condiciones macroeconómicas y de calidad regulatoria que hacen posible la transición energética".