Las cinco conclusiones clave del más reciente informe del IPCC sobre el cambio climático

Cambio Climático

Más de 200 autores y 14.000 estudios individuales se agruparon para producir el reporte.

La mañana de este lunes, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas presentó su último informe completo sobre el estado de la ciencia climática global, solo el sexto en los más de 30 años de historia del organismo.

Los más de 200 autores del informe destilaron 14.000 estudios individuales para producir el lanzamiento de hoy. Incluso el llamado "resumen para los responsables de la formulación de políticas" del IPCC, una síntesis de los hallazgos clave del informe aprobados por las delegaciones de 195 países, tiene 42 páginas.

1. La última década fue más calurosa que cualquier período en 125.000 años

No solo eso, sino que el CO2 atmosférico se encuentra ahora en un peak de dos millones de años. El consumo de combustibles fósiles se ha combinado con la agricultura para impulsar el metano y el óxido nitroso, también gases de efecto invernadero, a récords durante al menos los últimos 800.000 años.

Todos los gases de efecto invernadero han elevado la temperatura media global en aproximadamente 1,1° Celsius por encima del promedio de finales del siglo XIX. De hecho, los seres humanos ya han vertido suficiente gas de efecto invernadero en la atmósfera para calentar el planeta en 1,5° C, uno de los objetivos establecidos por el Acuerdo de París, pero la contaminación de partículas finas de los combustibles fósiles lo enmascara al proporcionar un efecto de enfriamiento.

Ahora se estima que la contribución combinada al calentamiento global de factores naturales, como el sol y los volcanes, es cercana a cero.

2. Los científicos ahora pueden vincular eventos climáticos específicos con el cambio climático provocado por el hombre:

Este no siempre ha sido el caso. Recientemente, hace 20 años, por ejemplo, era prácticamente imposible atribuir una tormenta en particular o un peak de temperatura al calentamiento del mundo. Pero la profesión de la ciencia del clima ha visto emerger y madurar especialidades enteras desde el megainforme anterior del IPCC en 2013.

Ningún campo es más resonante que la capacidad de analizar eventos climáticos extremos en tiempo real para determinar qué papel está jugando el cambio climático. La ola de calor mortal que se apoderó de la costa occidental de América del Norte en junio tenía evidencia detectable de responsabilidad humana, y esa determinación llegó rápidamente. World Weather Attribution, un grupo de investigación internacional, necesitó pocos días después de que se rompiera el calor para concluir que las temperaturas extraordinarias serían “virtualmente imposibles” sin el cambio climático.

3. Los científicos han reducido el rango estimado de cómo las temperaturas responden a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este es un hito en el campo de la sensibilidad climática que ha llevado cuatro décadas. A partir de la investigación sobre climas antiguos, así como de la tecnología satelital avanzada que monitorea las nubes y las emisiones, los nuevos modelos han reducido las proyecciones de la respuesta probable de la atmósfera a las emisiones industriales. Eso permitió a los autores del reporte a enfocar sus proyecciones de temperatura para el resto del siglo, brindando a la humanidad una imagen más clara de lo que podría suceder si no actuamos rápidamente para reducir las emisiones.

Ahora se cree que la respuesta de la Tierra a una duplicación teórica de los niveles de CO2 preindustrial está entre 2,5° C y 4° C, un rango mucho menor del 1,5° C a 4,5° C en informes anteriores del IPCC. Estos hallazgos descartan la posibilidad de que las emisiones no restringidas tengan solo un efecto leve en las temperaturas globales, una esperanza a la que muy pocos observadores de eventos en los últimos meses podrían aferrarse. Pero el rango más estrecho también proporciona una evidencia poderosa del mejor camino del mundo hacia la seguridad: terminar rápidamente con la liberación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

4. La Tierra premia el buen comportamiento

Casi tan pronto como cesen las emisiones, cesará la calefacción y las temperaturas se estabilizarán en un par de décadas. Pero algunos efectos, como el aumento del nivel del mar, seguirán siendo irreversibles durante siglos. Es una carrera entre lo evitable y lo inevitable, y la humanidad está atrás.

Los científicos abrieron nuevos caminos en este informe del IPCC al proyectar lo que sucede cuando nuestras emisiones llegan a cero. A medida que el mundo reduce el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, el efecto de enfriamiento de los aerosoles comenzará a disminuir. Los científicos confían en que una forma de contrarrestar esa disminución sería buscar "reducciones fuertes, rápidas y sostenidas" en las emisiones de metano. Más allá del CO2, el metano y el óxido nitroso, hay otros cuatro gases de efecto invernadero que también brindan oportunidades para desacelerar el calentamiento.

5 Los científicos voluntarios del Ipcc logran un consenso con todos los gobiernos de las Naciones Unidas antes de publicar este informe.

A veces es una pelea. Pero el acuerdo unánime entre las naciones del mundo, quienes deben afirmar que los hallazgos están resumidos con precisión, es una herramienta muy poderosa. Es lo que convierte al Ipcc en el organismo con más autoridad sobre el calentamiento global. El nuevo informe comienza con una declaración definitiva: "Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra". Tom Evans, investigador de diplomacia climática en el grupo de expertos E3G, expresó la implicación de manera sucinta: "Ningún gobierno tiene excusa para eludir su responsabilidad de actuar".