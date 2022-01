Los desafíos constitucionales de la comisión de Medio Ambiente

Cambio Climático

Los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional apuntan a consenso en temáticas de agua y crisis climática, pero con “controversias” en los estatutos de temas como suelos y minerales.

Juan José Martin (Independientes No Neutrales) y Camila Zárate (Independiente) son de los constituyentes más jóvenes, independientes y ecologistas. También son los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Ambos coordinadores tienen un balance positivo de lo que ha sido el trabajo de la comisión hasta ahora y el proceso de audiencias públicas. Estas han estado divididas en tres bloques y ya se han realizado desde noviembre aquellas del correspondiente a Medio Ambiente y las de Bienes Naturales Comunes. Modelo Económico todavía queda pendiente, aunque se espera finalice durante esta semana.

En cuanto a las primeras audiencias, Zárate destaca que han ayudado a abordar los temas específicos de cada bloque, además de generar una redistribución temática con nuevos temas, como aire y atmósfera, educación ambiental, bosque nativo y planificación territorial. "Creo que, de alguna manera, de lo que más nos dimos cuenta es que la mayoría de los temas podrían ser incorporados en temas que ya estaban en el reglamento pero que necesitábamos explicitar", dice.

Mientras la comisión tiene solamente 10 normas ingresadas, Zarate explica que el cronograma definitivo aún no está definido y que para determinarlo se convocará a una sesión extraordinaria en la próxima semana territorial.

Tanto Zárate como Martin coinciden en estimar que habrá más consenso en temas sobre cómo abordar la crisis climática y el derecho al agua. Sin embargo Martin proyecta que los estatutos de "algunos temas que son más controversiales" serán más complejos de resolver, como aquellos de minerales y suelos.

"Yo creo que ambos van a ser puntos cruciales, porque afectan positiva o negativamente sobre gran parte del territorio nacional de Chile y tienen impacto sobre la cartera actual del país. Eso es un diagnóstico; por supuesto que no debería ser así siempre, pero hoy es así y hay que tomarlo de manera responsable. Eso significa que hay que hacer los cambios necesarios, pero estos cambios son a través de un proceso de transición", explica el convencional.

Crisis Climática y Agua

El proceso constituyente ha sido reconocido internacionalmente por ser el primero que se realiza bajo el marco de la crisis climática. Además, en octubre pasado se aprobó la propuesta de declaración de emergencia climática y ecológica para la redacción de la nueva Carta Magna.

Un contexto en el cual los coordinadores de Medio Ambiente coinciden que la crisis climática y la prevención de sus efectos tendrá mayores acuerdos entre los convencionales

"Acá en la comisión entendemos que también va a ser un principio rector para incluir en los primeros párrafos en atención a lo que van a ser las políticas públicas que se van a determinar. Como todavía no han ingresado normas relacionadas a la crisis climática, tenemos que ver qué es lo que llega para luego analizarlas y ver cuáles van a ser como el articulado completo respecto a ese tema", apunta Zárate.

Martin explica que "lo que yo esperaría de la crisis climática, como es una cosa tan grande, tiene que tener una mirada sistémica. Yo creo que lo más importante es generar una institucionalidad que esté a cargo de eso".

Apunta a que esta institucionalidad debe ser autónoma y de patrimonio propio, además de tener carácter científico para la toma de decisiones y con definición de cuántas responsabilidades debe tener, como la gestión del agua, la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas y un órgano fiscalizador en materia judicial.

En cuanto al tema del agua, su derecho humano tiene relativo consenso en la discusión, indican ambos coordinadores. Sin embargo, todavía tiene aristas por discutir, como su estatuto, gestión y usos.

"Lo que tiene que ver con la categoría jurídica de las aguas, con la forma de asignación de las aguas, para los usos particulares, cuál va a ser el título que se entregue para ello, las prioridades de uso en específico. Hay varios temas que se están conversando de manera diferenciada y el abordaje va a ir variando de acuerdo a los distintos temas", señala Zárate.

Martin apunta a que habrá "espacios para converger", pero aclara: "Hay muchos de nosotros que no nos gusta esto de derechos de uso per se, sin embargo, sí pueden haber mecanismos que no sean un derecho necesariamente pero que sí sea una concesión, por ejemplo", explica.