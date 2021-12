Maisa Rojas, integrante del equipo medioambiental del candidato de Apruebo Dignidad: “Gabriel Boric entiende que estamos en una emergencia climática”

Cambio Climático

La climatóloga se sumó la semana pasada al equipo medioambiental del candidato, porque cree que puede “dar continuidad” a la política climática de Estado.

La semana pasada la climatóloga, Maisa Rojas, se incorporó al equipo medioambiental del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Rojas es directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile, fue presidenta del Comité Científico de la Cumbre del Clima COP25 y una de las autoras del último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas (ONU).

Además, ha asesorado a varios gobiernos -incluido el actual- en materia de acción climática. Por lo mismo, decidió dejar su rol neutral de lado y respondió al llamado del candidato para sumarse al comando.

"Hemos tenido la suerte de que la acción climática o enfrentar el cambio climático ha sido una política de Estado en Chile, pero me parece que en este momento esa continuidad no está asegurada. Por eso me pronuncio por el candidato que pienso que podría dar continuidad a esta política y que entiende de qué se trata esto", dice.

-¿Qué es lo que más destaca de la propuesta medioambiental de Gabriel Boric?

-Él entiende que estamos en una emergencia climática y que, por lo tanto, no solamente hay que continuar con las políticas que tenemos, sino que esta década es crítica para enfrentar el cambio climático, incluso hay que acelerarla y profundizarla.

También hay que hacerse cargo de las consecuencias que el cambio climático ya está teniendo y que va a seguir teniendo. Eso lo hacemos a través de la adaptación y a través de generar un país que sea resiliente al cambio climático, la parte que ya es inevitable. Esa parte está fuertemente relacionada con construir una sociedad con menos desigualdad, porque la resiliencia requiere de una sociedad con menos desigualdades. Esa parte está bien representada en el programa de Boric.

-¿Qué falta?

-Poder transmitir mejor que enfrentar el cambio climático no es un problema ambiental, sino que es un problema social que tiene una bajada muy concreta en distintos territorios y regiones del país. Creo que falta lograr transmitir que este no es un problema ambiental, sino que es de desarrollo, que es un problema social y económico.

- ¿En qué están trabajando para el nuevo programa?

-Hay que transformar el titular en bajadas concretas. Por ejemplo, hay una propuesta para crear un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático, entonces lo que se está haciendo ahora es en qué condiciones y cómo se utilizaría, sería algo parecido a los fondos soberanos que ya existen como el de pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

En agua, las medidas van a inversión en infraestructura y resiliencia. Por ejemplo, un programa de drenaje, también el caso de la reforma al código de agua. También en pobreza energética y de reacondicionamiento térmico, cuántas viviendas y en cuántos años, cuánto costaría y cuáles serían los beneficios.

El balance

- ¿Cuáles cree que deben ser las prioridades medioambientales y climáticas del próximo gobierno?

-La primera prioridad es tener la Ley Marco de Cambio Climático y después ponerle el acelerador a la implementación. Ojalá salga antes de que cambie el Congreso, porque se podría entrampar en una discusión larga.

Obviamente el tema más crítico es el tema del agua, porque no solamente está lloviendo menos y va a seguir esa tendencia, sino que tenemos un sistema en el que se toman las decisiones en agua que es del siglo XX y que no están hecho para este desafío. Hay que hacer un cambio en la gobernanza, ya sea en la creación de una Subsecretaría u otra manera de hacerlo, y también al Código de Agua.

-¿Cómo fue la gestión de este gobierno en cuanto a materia climática?

-En cuanto al cambio climático hubo grandes avances y en gran medida porque Chile tomó la presidencia de la COP25, eso ayudó a crear un momentum bastante importante. Y en particular, en 2019 se toma el compromiso de carbono neutralidad, eso es un tremendo avance. La Ley Marco de Cambio Climático estaba en el programa de gobierno de Piñera, pero la carbono neutralidad no. Sería muy bueno lograr tenerla, pero ahí uno se da cuenta de que las cosas demoran.

- ¿En qué está débil Chile, climáticamente hablando?

-La mitigación, o sea cómo transitamos hacia una economía baja en carbono, porque tenemos muchas energías renovables, va muy bien encaminada, porque además es muy evidente que va a traer muchos beneficios económicos.

Pero la parte que debería preocuparnos y ocuparnos, y que no es tan fácil de avanzar a nivel internacional, es como nos adaptamos al cambio climático. No hay una ruta tan clara trazada.

La carbono neutralidad es como contar toneladas de CO2 y es fácil de cuantificar, en cambio la adaptación o la creación de resiliencia es bastante más compleja y de proceso más complejo.