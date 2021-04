Más de 300 firmas de EEUU envían carta a Biden para actualizar compromisos climáticos

Cambio Climático

Microsoft Corp., Walmart Inc., Apple Inc. y cientos de otras compañías están pidiendo al presidente Joe Biden que actualice el compromiso de Estados Unidos en virtud del acuerdo climático de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en al menos un 50%, argumentando que el futuro de la economía está en juego si el cambio climático no se aborda adecuadamente.

La carta a Biden fue firmada por 310 empresas justo cuando la administración prepara un nuevo objetivo para mostrar al resto del mundo que Estados Unidos se toma en serio el enfrentamiento al cambio climático después de cuatro años de inacción por parte de Donald Trump. Personas familiarizadas con las deliberaciones dijeron la semana pasada que la Casa Blanca estaba considerando un objetivo de reducciones del 50% o más para 2030 en relación con los niveles de 2005.

Estados Unidos está en camino de cumplir un objetivo establecido bajo el ex presidente Barack Obama, quien prometió reducir las emisiones que calientan el planeta del 26% al 28% por debajo de los niveles de 2005 para 2025 como parte del pacto climático de París. Los signatarios del pacto de París de 2015 están programados para volver a reunirse en noviembre en Escocia y prometer reducciones hasta 2030.

Pero las empresas, que también incluían a McDonald's Corp. y Coca-Cola Company, argumentan que es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en al menos un 50% por debajo de los niveles de 2005 para 2030.

"Para restaurar la posición de Estados Unidos como líder mundial, debemos abordar la crisis climática al ritmo y la escala que exige", agregaron las empresas. "Se necesita un objetivo audaz para 2030 para catalizar un futuro de cero emisiones, estimular una recuperación económica sólida, crear millones de empleos bien remunerados y permitir que Estados Unidos 'reconstruya mejor' a partir de la pandemia".

Se espera que la administración Biden revele su nuevo objetivo climático antes de una cumbre climática internacional que convocará en Washington a finales de este mes. Un objetivo agresivo, parte de un impulso de la Casa Blanca para alentar la acción mundial para evitar que las temperaturas globales promedio aumenten más de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) desde los niveles preindustriales, requeriría una acción amplia para tomar medidas drásticas contra la contaminación que causa el calentamiento del planeta: centrales eléctricas, automóviles, pozos petroleros y agricultura.

"Si eleva el listón de nuestra ambición nacional, aumentaremos nuestra propia ambición para hacer avanzar a Estados Unidos en este viaje", dijeron las empresas en la carta. "Si bien una estrategia climática nacional eficaz nos requerirá a todos, solo usted puede establecer el rumbo estableciendo rápidamente un objetivo audaz de EE.UU. 2030".