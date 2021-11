Nuevo informe de la ONU advierte que financiamiento de adaptación al cambio climático “sigue muy por detrás de lo necesario”

Cambio Climático

El reporte "La tormenta que se avecina" estima que los costos de las consecuencias del cambio climático para los países más pobres son entre 5 y 10 veces más altas que a los flujos financieros actuales.

Hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) publicó el informe "The Gathering Storm" (La tormenta que se avecina), en el cual señala que si bien las políticas y la planificación para el cambio climático son cada vez mayores, "la financiación y la aplicación siguen estando muy por detrás de lo necesario".

La publicación del informe se realiza en el contexto de la Cumbre del Clima, COP26, que se está desarrollando en Glasgow, Escocia, e indica que los costos de adaptación para países más pobres a las consecuencias del cambio climático son entre 5 a 10 veces superiores a los flujos financieros actuales, ampliando la brecha.

El reporte detalla que los costos de adaptación están "en el extremo superior" para los países en desarrollo, con una estimación de US$ 140 mil millones a US$ 300 mil millones al año para 2030 y de US$ 280 mil millones a US$ 500 mil millones a 2050. Cifras superiores a los US$ 79.600 millones que destinaron estos países en 2019 a la planificación e implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,

La directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen, señala que el mundo debe "mejorar drásticamente su juego para adaptarse al cambio climático", en conjunto a reducir las emisiones.

"Incluso si cerráramos hoy el grifo de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos del cambio climático nos acompañarían durante muchas décadas. Necesitamos un cambio radical en la ambición de adaptación para la financiación y la aplicación, a fin de reducir significativamente los daños y las pérdidas del cambio climático. Y lo necesitamos ahora", dijo.

Covid y crecimiento verde

El informe apunta a que "se está desaprovechando en gran medida la oportunidad de aprovechar la recuperación fiscal de la pandemia del Covid-19 para dar prioridad a un crecimiento económico verde", que puede ayudar a las naciones a adaptarse a impactos climáticos como las sequías, las tormentas y los incendios forestales.

Señala que a nivel global, se han desplegado US$ 16,7 billones de estímulo fiscal en el mundo, pero "sólo una pequeña parte de este financiamiento se ha destinado a la adaptación". Además, a junio de 2021, menos de un tercio de los 66 países estudiados había financiado medidas de Covid-19 para enfrentar los riesgos climáticos.

Pnuma advierte que el mayor costo del servicio de la deuda, combinado con la disminución de los ingresos públicos, "puede dificultar el futuro gasto público en adaptación, especialmente en los países en desarrollo".