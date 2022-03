Cambio Climático

La temperatura registrada en la estación de investigación Concordia, un puesto europeo en la Antártida Oriental, fue de casi 38,5° Celsius más caliente de lo normal, alcanzando un máximo de -11, 6° Celsius.

Una ola de calor en la Antártida a principios de este mes puede haberse convertido en el mayor aumento de temperatura por encima de lo normal antes registrado, según Robert Rohde, científico de la organización Berkeley Earth, que analizó los registros mundiales.

La temperatura en la estación de investigación Concordia, un puesto europeo en la Antártida Oriental, fue casi 38,5° Celsius más caliente de lo normal el 18 de marzo, alcanzando un máximo de -11,6° Celsius. Aunque no se trata de un registro de categoría de los servicios meteorológicos, Rohde dijo que podría ser el mayor margen de la historia.

El registro de la temperatura en la Antártida por satélite se remonta sólo a principios de la década de 1980, con datos escasos, en comparación con las regiones más cálidas y pobladas del norte. Este corto registro, combinado con la fuerte variabilidad natural normal para la zona, hace que sea apresurado caracterizar el papel que el calentamiento global puede haber jugado en lo ocurrido.

"Es difícil decir otra cosa que no sea que me sorprendería que no hubiera una señal de cambio climático", dijo Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Imperial College de Londres, y directora de World Weather Attribution, que examina los eventos extremos en busca de influencia humana. "Pero tampoco espero que sea tan claro y abrumador como en el caso de Canadá el año pasado".

En junio, una ola de calor sin precedentes en la frontera occidental templada entre Estados Unidos y Canadá llevó las temperaturas a los tres dígitos y las mantuvo durante días. La ciudad de Lytton, en Columbia Británica, batió el récord de calor de 84 años en Canadá durante tres días seguidos, antes de ser consumida por un incendio forestal. La ola de calor en la Antártida fue al menos igual de competitiva en valor de choque.

"Le hace competencia a la ola de calor del noroeste del Pacífico de junio de 2021", dijo Peter Neff, profesor asistente de investigación en glaciología de la Universidad de Minnesota. "No creo que a los pingüinos les importe demasiado un poco de calor como este", dijo, pero si un salto así se produjera en lugares donde vive la gente, "habría sido muy peligroso".

Jonathan Wille, meteorólogo antártico y climatólogo de la Universidad de Grenoble Alpes, también comparó la magnitud de la ola de calor con el acontecimiento de junio de 2021 en el sentido de que "no tenía ningún precedente y redefinía lo que creíamos posible del sistema climático", dijo. Además, mencionó estar de acuerdo con el análisis de Rohde.

El calor llegó en un río atmosférico, un chorro de aire húmedo y cálido que se desliza por el cielo entre sistemas de alta y baja presión. El fenómeno dejó caer una enorme cantidad de nieve, que puede ayudar a proteger la zona contra futuras olas de calor.

Es probable que el calor haya desencadenado el colapso de la plataforma de hielo Conger, que no había sido una de las principales preocupaciones de muchos científicos, pero que llamó su atención cuando se desintegró en dos semanas.

Los científicos siguen de cerca los acontecimientos en la Antártida Occidental, donde las frágiles plataformas de hielo retienen los glaciares que, con el tiempo, podrían elevar el nivel del mar a niveles catastróficos. El Conger, por el contrario, se encontraba en el extremo de un lecho de roca relativamente plano, con pocas posibilidades de que grandes cantidades de hielo se deslizaran hacia el mar.

"No quiero que la gente se asuste demasiado por este suceso. Esta plataforma de hielo estaba en mal estado", dijo Neff, añadiendo que había estado allí miles de años. "Muy poca gente le dio la hora a la plataforma de hielo Conger hasta que se derrumbó"