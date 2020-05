Gremios PYME apoyan medida de cuarentena total, pero piden no dejar de lado el apoyo financiero

DF LAB

La Asech, la Achiga, la Multigremial de Emprendedores y la Cámara de Comercio de Ñuñoa, aprueban la medida decretada por la autoridad. No obstante, recuerdan que el sector necesita apoyo económico para salir de la crisis.

El gobierno acaba de decretar cuarentena total todas las comunas de la Provincia de Santiago y seis aledañas, a partir del próximo viernes a las 22:00 horas. La medida es apoyada por los gremios que representan a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), uno de los sectores más afectados por los efectos del coronavirus.

Asech: "Es importante asumir que nos darán los soportes económicos"

Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), señala que "hoy tenemos que actuar todos los actores de este ecosistema unidos, apoyando las decisiones de la autoridad central, que es quien tiene a cargo liderarnos en este desafío histórico y complejo. Nuestro objetivo número uno como sociedad es detener la propagación de este brote y evitar que se produzcan más muertes".

Añade que sabe "que esto le duele a la economía y a nosotros como emprendedores. Pero entendemos también más que nadie, que vamos a tener que estar dispuestos a hacer sacrificios para superar este desafío todos juntos. Lo hemos dicho en muchos sentidos. Todos tras esto tenemos la obligación de asumir que vamos a perder algo. Por eso también es tan importante para nosotros asumir que se nos darán los soportes necesarios económicos para poder solventar nuestras estructuras en este período tan crítico, con las herramientas que nos permitan proteger a nuestra gente. Porque lo primero es la vida de los chilenos.

Multigremial de Emprendedores: "Esperemos que funcione, porque no podemos estar abriendo y cerrando locales"

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, señala "lamentablemente tenemos que volver a cuarentena con el impacto que eso tiene en la actividad económica, pero claramente la salud está primero que la economía".

No obstante, dijo que espera que esta vez "si funcione, porque no podemos estar yendo y viniendo, abriendo y cerrando locales. Eso no va a resultar y va a generar mayor cantidad de quiebras, mayor cantidad de puestos de trabajo. El llamado que hacemos es que hagamos la cuarentena, pero que resulte, de manera que no tengamos que abrir por dos o tres semanas un local comercial, un restaurant, para tener que volver a cerrarlo en el mes".

Afirma que el ir y venir de las cuarentenas "va a terminar llevando a la quiebra a muchas micro, pequeñas y medianas empresas".

Achiga: "El delivery se tiene que mantener como opción"

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, junto con mostrar su preocupación por el aumento del número de casos, señala que "la medida de cuarentena es sumamente importante y apelar a que la gente tome resguardos. En ese sentido como gremio apoyamos las medidas de la autoridad".

"El delivery cada día se está haciendo más vigente como posibilidad de alimentación para la población, en las zonas de cuarentena desde el inicio ha sido así y ahora que vamos a entrar en cuarentena total, creemos que somos un aporte en ese sentido para que las personas se puedan quedar en casa. Esperamos que la gente entienda el delivery como un soporte para quedarse en casa y en ese sentido no debería bajar, tampoco creo que haya un aumento en los delivery, pero se debería mantener como una opción".

Sobre la interrupción en los planes de reactivación del comercio: "En parte sí los interrumpe, pero siempre se dijo que a estas alturas íbamos a estar en el peak. Lo importante es que ahora se cumpla bien la cuarentena para bajar la curva. Lo que hace esto es efectivamente retrasar los planes de apertura, pero seguimos trabajando con el Gobierno en desarrollar protocolos para que cuando se produzca la reapertura se haga con seguridad".

Cámara Comercio de Ñuñoa: "Se necesita un salvataje, la pista está muy dura"

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ñuñoa, Hugo Córdova, señala que la cuarentena local le parece la medida "más lógica y oportuna que se puede hacer en virtud de la dirección que está tomando la pandemia en este momento. En términos prioritarios, la salud está antes que todo. Lamentablemente, para el comercio que ya estaba reactivándose un poquito, vamos a tener que cerrar las puertas, de todas las comunas, y creo que es la única forma de salir adelante. No tenemos otra alternativa".

Dice que las PYME estaban teniendo una "´pequeña reactivación" en la comuna de Ñuñoa, por ejemplo, el Caracol había retomado el movimiento, "pero con distanciamiento social; pequeños comercios de la comuna, como algunas paqueterías, peluquerías, habían empezado lentamente a andar. Barrio Italia, también había comenzado a tener un poquito de luz, la gente necesitaba salir, caminar, comprar algunas cosas", afirma Córdova.

Añade que la cuarentena nuevamente "nos estaciona a todos". Dice que la reactivación va a ser muy lenta, en todo el comercio en general. "En algunos particularmente más lento como las discoteques, restaurantes, bares, cafeterías. Pero creo que se vienen tiempos difíciles, y que ojalá que la Banca esté a disposición y que el Gobierno también tome medidas en las cuales venga este salvataje que se requiere. Porque realmente se necesita una cosa así: un salvataje. Está muy dura la pista".