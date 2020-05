Apaño tu PYME, el marketplace de ventas “a futuro” que permite a las PYME tener liquidez incluso con el local cerrado

Innovación y Startups

La plataforma, que también opera como un e-commerce tradicional y busca transformarse en el canal de ventas digital para aquellas firmas que no pueden tener uno propio, es una iniciativa público-privada impulsada por diversas entidades como Red América, Asech, Endeavor, Conapyme, CPC y Grupo Patio.

Muchas no bancarizadas y sin presencia digital. Así encontró la pandemia de coronavirus a distintas Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del país. Sin embargo, ante este escenario, se han generado instancias para que éstas puedan seguir funcionando y generando ingresos. Una de ellas es Apaño Tu PYME, una plataforma de e-commerce que, si bien nació de la crisis sanitaria, "queremos que se transforme en el marketplace de las PYME a largo plazo", explica María Elba Chahuán, vicepresidenta de la red de empresas Red América y articuladora de la iniciativa.

Chahuán comenta que, tras pensar en fórmulas para ayudar a las PYME a obtener liquidez inmediata -incluso si estaban con el local cerrado o en cuarentena- se les ocurrió desarrollar una plataforma web donde las firmas pudieran vender un producto, servicio o experiencia bajo el concepto de "venta futura". El 22 de marzo nació Apaño tu Pyme, donde "el cliente puede agendar un servicio y a la PYME se le paga el 50% de éste en el minuto de la compra y el otro 50% cuando se hace efectivo, generando liquidez hoy", sostiene Chahuán.

A la fecha, la plataforma tiene más de mil PYME asociadas, las cuales se inscriben de manera gratuita a través del mismo sitio. De esta forma, pueden ofrecer sus productos sólo con el costo de comisión de la transacción a través de Mercado Pago o Transbank, además de recibir el pago del producto vendido en 48 horas, y contar con un perfil privado que provee estadísticas de ventas y stock, entre otras.





Digitalización de las PYME

El marketplace tiene un segundo objetivo: masificar la digitalización de las PYME. "Esta iniciativa busca es generar liquidez a las PYME hoy, pero, además, que puedan digitalizarse. Hay muchas PYME actualmente que no tienen este canal de venta o que no tenían la capacidad para hacerlo, y lo que hace Apaño Tu PYME es (permitir) que todos puedan entrar, digitalizarse y mostrarse masivamente", dice Chahuán, agregando que la incertidumbre es un factor importante a la hora de ampliar diversificar los canales.

"El mundo cambió. Creemos que todas las PYME se van a digitalizar. No sabemos cuánto van a durar las cuarentenas, cuándo van a poder abrir. Cuántas PYME hoy no están bancarizadas y no tienen ingresos ni garantías para que los avalen con un crédito, por lo tanto, necesitan generar liquidez hoy", explica.





Alianzas

La iniciativa -generada bajo una alianza público-privada, impulsada por la red de empresarios Red América, Accionet y la agencia de publicidad Loca Santiago, junto a la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Endeavor, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Multigremial Nacional de Emprendedores, la Conapyme y el Grupo Patio, entre otros- permite vender y comprar, pero a la vez tiene alianzas estratégicas con Linio, Rappi, Uber Eats y Mercado Ripley, y se están sumando Falabella y Sodimac en sus versiones online.

Estos convenios, asegura Chahuán, convierte a Apaño Tu PYME "en un aglomerador de todos los marketplaces", ya que las empresas tendrán beneficios para comercializar sus productos en las otras plataformas, por ejemplo, con una menor comisión por venta. En cuanto al despacho, hasta el momento se realiza por gestión propia de cada PYME, pero están en conversaciones para firmar alianzas con actores como ChileExpress y otros.

La presidenta de Asech, Alejandra Mustakis, afirma que "a nosotros como gremio nos parece clave el desarrollo de este tipo de iniciativas. Hoy los emprendedores necesitan rápidamente obtener herramientas que les permitan subirse al carro de la digitalización de forma rápida, generando redes que les permitan visibilizar el producto o servicio de forma masiva y, de esta forma, generar nuevas maneras de entrar al mercado en la era digital".

Y es que si bien el Gobierno ha activado medidas directas en apoyo a las PYME, Mustakis asegura que "la situación es compleja y hoy vemos la necesidad de plantear plazos realistas y focos aterrizados, ante el dolor y las expectativas de quienes sufren", haciendo hincapié en el funcionamiento de los créditos Covid-19, a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

"Si los créditos Fogape llegan a 250 mil emprendedores, se les resolvió el problema con una gran ayuda. Pero, ¿cómo bajamos rápidamente a los otros que lo necesitan ahora? (...) La complejidad exige herramientas diversas. No se puede estandarizar, y necesitamos trabajar en ello", señala Mustakis.