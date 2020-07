Apple, Alphabet y Amazon lideran el ranking de las empresas más innovadores del mundo

Innovación y Startups

El reporte anual de BCG también reveló que Huawei fue la compañía que más avanzó, ascendiendo 42 puestos y posicionándose en el sexto lugar.

Un nuevo reporte a nivel global sobre las compañías más innovadoras del Boston Consulting Group (BCG), reveló que los 12 primeros lugares -de 50- fueron ocupados por las principales multinacionales tecnológicas, donde varias de ellas, suben, mantienen o bajan su posición en comparación a ediciones anteriores, lo que indica que la principal innovación a nivel mundial sigue estando en el mundo TI.

En el primer lugar de la edición 14 de "The 50 Most Innovative Companies 2020: The Serial Innovation Imperative", se ubicó Apple -que escaló del puesto 3 al 1- seguida de Alphabet, empresa matriz de Google y en tercer lugar figura Amazon, la compañía fundada por Jeff Bezos.

Como novedad, destaca la china Huawei, que subió 42 puestos, posicionándose en el sexto lugar y seis compañías que debutan en el ranking: JD. com (31), Bosch (33), ABB (43), FCA (46), Norvartis (47) y Volvo (49).

Entre las empresas que "retornaron" y que no figuran en la edición de 2019, destacan Nike (16), Intel (19), Oracle (25), Airbus (34), Uber (37), Nestlé (42) y Coca-Cola (48).

Las empresas que registraron las caídas más significativas respecto de la edición de 2019 son McDonald, que cayó 29 lugares y se ubicó en el lugar 50, Adidas, que bajó 18 puestos y quedó en el 28, JP Morgan, que descendió 16 lugares, posicionándose en el 36 y Bayer, que cayó 18 puestos, ubicándose en el 38 en la versión 2020.

Otros resultados

El estudio, que consideró entrevistas a 2.500 ejecutivos de todo el mundo- también concluyó que 66% de los ejecutivos de innovación la ven como una de las tres prioridades de gestión.

Sin embargo, sólo un 45% son "innovadores comprometidos", es decir, consideran a la innovación como una prioridad y respaldan ese compromiso con una inversión significativa. Los "innovadores escépticos" -30% del total- consideran que la innovación no es una prioridad estratégica ni un objetivo significativo de financiación. Y los "innovadores confundidos" -25% del total- reportan un desajuste entre la importancia estratégica declarada de la innovación y su nivel de financiación.

Casi el 60% informa haber generado una proporción creciente de ventas de productos y servicios lanzados en los últimos tres años, en comparación con sólo el 30% de los escépticos y el 47% de los confundidos. La mayor proporción de innovadores comprometidos se encuentra en los sectores financiero y farmacéutico (ambos 56%), y la más baja en bienes industriales (37%) y mayoristas y minoristas (32%).