Bioelements innova en nuevos envases y embalajes sustentables y llegará a dos países en 2021

Innovación y Startups

En 2016 se reenfocaron en empaques biodegradables y sus últimos desarrollos son sixpack de cerveza y de yogurt.

Bioelements nació en 2014 con la idea de hacer frente a la contaminación por plástico. La clave, cuenta José Ignacio Parada, CEO de la empresa, fue innovar en un material que reemplazara a los plásticos rígidos -como cubiertos y platos- biodegradable en cualquier condición -ya sea en una compostera o en la calle- y no biotóxico, es decir, que no daña el medio ambiente cuando se biodegrada. Pero no fue hasta 2016, al lograr desarrollar una materia prima para hacer productos flexibles, cuando el negocio “realmente despegó”, dice.

Desde esa fecha están trabajando en crear “alternativas al plástico, papeles, cartones y vidrios” con foco en el área industrial y en la agricultura, y tienen presencia en el e-commerce y retail.

En 2018 cruzaron la frontera a México y Perú y se preparan para aterrizar en Colombia y Estados Unidos este año.

El emprendedor comenta que optaron por enfocarse en el área industrial con envases y embalajes, porque se percataron que, tanto a nivel nacional como en otros países, existen grandes oportunidades en esa área. De hecho, durante 2020 se integraron a la red de emprendedores Endeavor por sus innovaciones en empaques sustentables, entre ellos un sixpack de cerveza biodegradable bajo cualquier condición. Y hoy están “avanzados” en un envase de yogurt de las mismas características.

Respecto de la pandemia, Parada explica que más que impactarlos fue una oportunidad desde el punto de vista del desarrollo y crecimiento, impulsado principalmente por las ventas a través del canal online, lo que le permitió crecer 4,5 veces en 2020.

Ley REP

Parada afirma que valora la publicación de la normativa de envases y embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), pero señala que el reciclaje no es la única solución.

“Hay otros proyectos bien importantes, como el de plásticos de un sólo uso, que incentivan la utilización de productos biodegradables, compostables y no biotóxicos. Hay que dar alternativas que solucionen el problema de raíz. Si no hay innovación sobre nuevos materiales, difícilmente se resolverá el problema de fondo”, sostiene Parada.