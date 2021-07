Camila Navarrete, la astrónoma que incentiva la ciencia en mujeres

Innovación y Startups

Es la primera mujer chilena que trabaja en el Observatorio Europeo Austral como investigadora posdoctoral y participa en una red de mentorías para impulsar el interés de adolescentes en la astronomía.

Camila Navarrete creció sin telescopios y microscopios, su familia estaba integrada por personas con formación humanista, su mamá era profesora y nunca había escuchado de la astronomía. Tenía buenas notas, iba al Liceo Nº 1 Javiera Carrera en la comuna de Santiago y le interesaba la física y entender cómo funcionaban las cosas, las fuerzas y el movimiento.

Su primer acercamiento a las estrellas fue en las vacaciones previas a cuarto medio. Se inscribió en la escuela de verano de la Universidad de Chile que impartía el curso de astronomía y quedó maravillada.

"Es muy impresionante poder entender el universo sin tocarlo, saber que sin estar cerca de una estrella podemos medir su temperatura, la velocidad y de qué está hecha. Fue una sensación de asombro y de sentirse muy pequeño en este universo. Y en ese afán de saber dije: quiero estudiar astronomía", cuenta Navarrete.

Hoy, la astrónoma a sus 31 años es la primera mujer chilena que trabaja en el Observatorio Europeo Austral (ESO) como investigadora posdoctoral, "al parecer estoy haciendo varias primeras veces", dice sobre su carrera.

Los inicios

Entró a astronomía en la Universidad Católica en una generación de 30 alumnos y de los cuales seis era eran mujeres. Además, sólo tuvo una profesora en toda la carrera que enseñó dos cursos de la malla, "es un poco extraño que no haya más mujeres, pero no me afectó tanto, lo noté pero seguí nomás", dice.

Al momento de la graduación, se titularon siete alumnos de su generación y ella fue la única mujer.

Luego cursó un magíster y después un doctorado en astrofísica, también en la UC que terminó en diciembre de 2018. Su especialidad es la arqueología galáctica -la reconstrucción del pasado de la Vía Láctea a través del estudio de ciertas estrellas antiguas-. Hoy sigue esa misma línea con su investigación en el observatorio Paranal acerca de las Nubes de Magallanes, que son las galaxias con más masa que existen alrededor de la Vía Láctea y son observables desde Chile.

A futuro, dice, "me gustaría verme en diez años trabajando como profesora en alguna universidad a tiempo completo y tengo ganas de poder expandir las herramientas que uso y hacerlo más interdisciplinario", afirma Navarrete.

Mientras realizaba sus estudios de posgrado debutó como madre, fue reconocida dentro de las Jóvenes Líderes de la Universidad Católica y en 2017 ganó el premio Women in Science Chile de L'Oréal y Unesco. Para este último, debía postular su trabajo y dar una entrevista, y a pesar de que sus compañeros y profesor la incentivaban, sentía mucha inseguridad y poco merecedora del reconocimiento. "Muchos de mis compañeros hombres me decían, yo no tengo hijos y hago menos cosas de las que haces tú", cuenta la astrónoma.

Finalmente decidió postular para poder mostrarse como mujer astrónoma. "El premio intenta visibilizar las carreras de mujeres en ciencias y en estas áreas que no son tan comunes a veces, sentía que si me lo ganaba, era importante mostrar mi historia porque en realidad yo nunca tuve ningún referente femenino", cuenta Navarrete.

Mujeres en la ciencia

Navarrete ve un progreso en la inclusión de mujeres en la ciencia, pero cree que es un proceso que se debe acelerar. "Deberíamos tomarlo como una prioridad, porque si no, van a pasar 20 o 30 años y vamos a estar casi en el mismo lugar y muchos talentos se pierden", sostiene.

A pesar de que hoy -a diferencia de su experiencia- el ingreso a la carrera de astronomía se distribuye entre un 60% hombres y 40% mujeres, apunta a que el problema está en la retención de las alumnas durante la carrera. Esto, explica, se da por la falta de referentes que derriben los mitos de mujeres en la ciencia y la compatibilidad con la maternidad.

Este año Navarrete entró al programa Red de Mentoras Provoca, realizado por AUI/Nrao -el socio estadounidense del proyecto astronómico chileno ALMA- que busca mostrar mujeres en la ciencia a niñas y adolescentes para que se motiven a participar de estas carreras.

La astrónoma es una de las 30 mujeres del área de astronomía y física que deben cumplir con cursos de mentorías y coaching para acompañar a las jóvenes que, entre otros, tendrán talleres en el Liceo Nº1, donde estudió Navarrete.

"Al final la ciencia crece cuando estamos todos participando, entre más inclusiva es, entre más mujeres participen, personas con distintas formas de ver el mundo, más y mejores conclusiones vamos a tener", comenta.