Cinco claves para entender la elección más peleada de la Asech

Hoy a las 13:00 parte los socios del gremio emprendedor votarán para renovar a la mitad del Consejo Nacional. Luego, los 10 directores elegirán entre ellos a los nuevos líderes de la asociación para el período 2020-2022.

Hoy y hasta el 17 de diciembre próximo, los integrantes de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) votarán para renovar a cinco de los diez consejeros generales, también conocidos como directores, del gremio.

Posteriormente, los elegidos junto a los cinco directores que permanecen, deberán determinar quién ocupará la presidencia y vicepresidencia del gremio para reemplazar a Alejandra Mustakis y Felipe Contreras – Haye, respectivamente.

1. ¿Quiénes salen y quiénes se quedan en el directorio?

Sale Alejandra Mustakis, Felipe Contreras-Haye, Gloria Risco, Marcelo Guital y Humberto Salinas. De ellos, Marcelo Guital y Humberto Salinas se presentan a la reelección. Permanecen en el Consejo Nacional, Beatriz Correa, Benjamín Faivovich, Gina Ocqueteau, Marcos Rivas y Duilio Delapeira.

2. ¿Quiénes pueden votar?

La Asech tiene actualmente 41.000 socios. De acuerdo a los estatutos sólo pueden votar quienes se hayan incorporado al gremio al menos 45 días antes de la elección y los que tienen las cuotas al día, por lo tanto, el padrón electoral lo conforman 2.112 socios, poco más de 5% del total.

La votación es digital a través de la plataforma Evoting y comienza hoy a las 15:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas del jueves 17 de diciembre.

3. Los dos bandos

Hasta ahora, son dos los candidatos con mayores posibilidades de liderar la Asech, Gina Ocqueteau y Marcos Rivas. Lo único que tienen en común es que ambos son directores del gremio y sus cargos no se renuevan, por lo tanto, ya son candidatos oficiales. No obstante, su visión para la asociación es muy distinta. Mientras Ocqueteau propone un gremio "grande e inclusivo" para todos los emprendedores, donde los "más grandes apoyen a los chicos", Rivas propone una asociación enfocada en las micro y pequeñas empresas. "El gremio debe dar la voz a los emprendedores de menor tamaño".

Cada uno tiene sus apoyos internos. Ocqueteau es considerada la sucesora de Alejandra Mustakis y además de la actual presidenta, la apoya Felipe Contreras-Haye, los actuales directores Benjamín Faivovich, cuyo cargo no se renueva, Marcelo Guital, que va a la reelección y bajó su candidatura a liderar la Asech en favor de Ocqueteau, y los candidatos al directorio, Jorge Guerrero, Denisse Rosenberg y Elba Chahuán. Además, socios como

A Rivas lo apoya el actual director, Duilio de Lapeyra -sigue en el directorio-, el consejero saliente, Humberto Salinas, la candidata al directorio Constanza Vásquez y un grupo de socios que han comprometido su apoyo, Grabieka Sandova, Diego Arias, Gonzalo Teperman, Emerson Marín, Sebastián de la Barra, Julio Muñoz y David Albala.

4. Los "nuevos" y los "consolidados"

Entre los 23 candidatos figuran emprendedores jóvenes como Elba Chahuán, Jorge Guerrero, Víctor Velastino, Carlos Capurro, Camila Merino, Constanza Vásquez, Enrique Varas, Alan Schoihet y Matías Pavez.

Entre los candidatos al directorio con mayor trayectoria, están Jorge Nazer, fundador de Alto, Dominique Rosenberg, fundadora de DBS, Marcelo Guital, fundador de Guital & Partners, Humberto Salinas, fundador de People & Partner, Francisco Goñi, fundador de Time for Fun, Michelle Boisier y Paula Valverde, fundadora de Limonada.

5. ¿Cómo se conformó la lista de los 23 candidatos al Consejo Nacional?

De acuerdo a los estatutos de la Asech, cada dos años se vota para una renovación equivalente al 50% de los miembros del Consejo Nacional, donde tres provienen de una lista abierta de candidatos y dos de una lista cerrada propuesta por el Consejo.

Los candidatos de la lista abierta son Juan José Besa, Michelle Boisier, María Elba Chahuán, Francisco Goñi, Marcelo Guital, Jorge Nazer, Juan Eduardo Parker, Matías Pavez, Manuel José Rengifo, Paulo Rosales, Dominique Rosenberg, Humberto Salinas y Alan Schoihet.

Y los de la lista cerrada, Carlos Capurro, Carlo D'Agostino, Jorge Guerrero, Michel Leyton, Camila Medina, Paula Valverde, Enrique Varas, Constanza Vásquez, Víctor Velastino y Jorge Welch.