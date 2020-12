Claves para entender la elección más compleja del gremio emprendedor

Innovación y Startups

Alejandra Mustakis, expresidenta de la Asech.

Los "dos bandos": emprendedores o micro empresas

La elección ha estado marcada por las campañas de ambos candidatos que tienen visiones muy distintas para el gremio. Mientras Gina Ocqueteau declaraba que quería una "Asech grande e inclusiva en el que los grandes emprendedores apoyen a los pequeños", Rivas quiere dar voz a las pequeñas empresas y microemprendedores.

Detrás de Ocqueteau se alineó la expresidenta, Alejandra Mustakis, el exvicepresidente, Felipe Contreras-Haye, la actual directora, María Elba Chahuán y el exdirector Marcelo Guital.

Y en las filas de Rivas están Humberto Salinas, director reelecto, los nuevos directores, Constanza Vásquez y Francisco Goñi y entre los directores que permanecen en el cargo, le dieron su apoyo Beatriz Correa y Benjamín Faivovich.

Si bien la candidatura de Ocqueteau representaba la continuidad de la administración anterior, Rivas logró posicionarse como el "candidato de las bases" en un escenario posestallido social, lo que aparejó buenos resultados.

Gina Ocqueteau, exdirectora de la Asech.

La intempestiva renuncia de Gina Ocqueteau

El jueves, la exdirectora y excandidata a presidir la Asech, Gina Ocqueteau, presentó su renuncia al directorio, "para que la nueva directiva organice y ejecute lo más cómoda posible su plan de campaña", señaló en una misiva.

Sobre esta decisión, comentó a DF que las visiones -dada la contingencia actual- son distintas.

"La clase media también va a quedar sin empleo, entonces el foco del emprendimiento tiene que ser mucho más 360° y global, en las ayudas y tocadas de puerta, algo que veo más complejo con la nueva directiva, porque el costo de arranque de un nuevo grupo, puede ser más complejo", dice.

En la forma de trabajo también ve diferencias. "Siempre he sido muy rigurosa, para mí la palabra es un documento, no digo que en él (Rivas) no lo sea, pero las formas de trabajo difieren", señala.

Respecto de 2021, dice que se viene algo inédito y que "el desempleo en los próximos meses va a ser aún peor. Marcos tiene pasión y ganas y hay que ser generosa de que otro liderazgo, a través de otra forma, también puede liderar, llegar a norte y a puerto, no quito mérito", afirma.

Marcelo Guital, exdirector de la Asech.

El "no" de Marcelo Guital al nuevo directorio

En la tarde de ayer, Marcelo Guital finalmente declinó el llamado a participar del nuevo directorio. De acuerdo a los estatutos, le correspondía reemplazar a Gina Ocqueteau, por los 220 votos obtenidos en la última elección.

"Agradezco mucho el ofrecimiento del nuevo directorio que me manifestó por unanimidad las ganas que participara con ellos. Pero creo que es buena la alternancia, en las situaciones y los poderes. Ellos son un equipo muy bueno, pero yo estaba en otro, con Alejandra, Gina, Felipe (Contreras-Haye) y María Elba (Chahuán)", comenta.

Añade que "no me gusta entrar por secretaría" y que si bien le encanta todo lo que le ofrecieron, considera que ahora puede aportar más desde el mundo empresarial. "Chile necesita construir más que diagnóstico y mi negocio ya se transformó en una empresa global, me voy a dedicar a eso".

Dice que cumplió un ciclo "maravilloso liderado por la Mustakis, y le deseo lo mejor a Rivas y a su equipo. En este gremio, a diferencia de otros, sé que quien esté arriba va a abogar por los emprendedores".

Víctor Velastino, excandidato al directorio de la Asech.

El reclamo de Víctor Velastino por la campaña de Rivas

Fuentes ligadas al proceso, señalan que el grupo de Rivas habría iniciado la campaña antes del período legal y acusan al candidato de enviar un mensaje desde su WhatsApp dos horas antes del comienzo de la elección, llamando a votar por sus candidatos y a revisar sus respectivas propuestas en el sitio web Futuro Emprende.

Una situación que para el emprendedor y excandidato al directorio de la Asech, Víctor Velastino, hay que aclarar, sobre todo en el contexto actual.

"Estamos en una crisis donde las instituciones están manchadas y tienen poco apoyo. La Asech no se puede ver manchada por una duda. Que sea el tribunal el que determine si hubo irregularidades en el proceso", afirma.

El reclamo de nulidad electoral lo interpondrá en su representación el abogado Sebastián Mansilla en el Tribunal Electoral Metropolitano "por irregularidades en el proceso eleccionario por incumplimiento de los estatutos que rigen el funcionamiento de la organización para efectos de campaña y procesos electorales".