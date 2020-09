Cofundador de NotCo critica la falta de riesgo en la industria de Venture Capital chilena

Innovación y Startups

El emprendedor, que participó del webinar "Chile Hub de Inversión" de Start-up Chile, también señaló que Chile no puede pretender ser Silicon Valley ya que no existen los emprendimientos, el capital humano y el ecosistema que hay en EEUU.

Con el reciente anuncio de la startup chilena NotCo, que levantó una ronda de inversión por US$ 85 millones, la agenda del fundador de la firma y CEO, Matías Muchnick, no ha parado. En ese contexto hoy el emprendedor participó en "Chile Hub de Inversión", evento organizado por la aceleradora estatal Start-up Chile, que abordó cómo fomentar el Capital de Riesgo o Venture Capital (VC) en Chile.

Muchnick lanzó críticas al ecosistema de VC local, al sostener que la alta dependencia de los fondos de VC en Corfo, ha generado que se le quite el factor riesgo al VC.

"El VC es bueno porque tiene riesgo, si le sacamos el riesgo deja de ser VC y Chile ha hecho eso, le ha sacado el riesgo a los fondos que deberían tener por naturaleza esto. Entiendo que se quiere activar la industria, pero hay que tener cuidado con los incentivos. Había fondos que no invertían en NotCo porque Corfo no les aprobaba el 3 por 1, me pasó varias veces. Es fundamental que cambie, están mal puesto los incentivos, es un arma de doble filo", señaló Muchnick.

El emprendedor además apuntó a que es necesario que en la industria local se generen más firmas que se conviertan en casos de éxito y afirmó que "no podemos pretender tener un Silicon Valley (Estados Unidos) en un lugar que no lo es".

"Siento que hay un morbo de la prensa por apuntar los dedos a los inversionistas, de cuáles son los problemas. Necesitamos crear más casos de éxito y generar un efecto dominó para generar un ecosistema de emprendimiento y VC mejor del que tenemos hoy. No podemos pretender hoy ser un Silicon Valley o un Tel Aviv (Israel) porque no tenemos los emprendimientos, el capital humano y el ecosistema que tiene esos países", dijo Muchnick.

El emprendedor también se refirió a los desafíos para generar escalamiento en firmas locales y planteó que es necesario motivar a las startups a llegar a nuevos mercados, ya que esto permite atraer a nuevos fondos de VC e inversionistas a Chile.

Otras miradas

En el evento también participaron otros actores del ecosistema, el presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), Andrés Meirovich; la CFO de ChileGlobal Ventures y directora de la ACVC, Sofía Grez, y el Founding partner del fondo mexicano ALLVP, Federico Antoni.

Meirovich se refirió a la crítica de Muchnick y señaló que no ve la relación con Corfo como como algo negativo, no obstante, afirma que la parte privada debe "jugársela más. Si uno mira el mundo esto se ha dado de dos formas, o con inversionistas de afuera que invierten o fondos de pensiones. Si tenemos estos dos actores relevantes el salto va a ser grandísimo (...) entre más fondos e inversionistas entren el mercado será más sofisticado".

Por su parte la CFO de ChileGlobal Ventures y directora de la ACVC, Sofía Grez, planteó que la industria vivirá "una evolución natural en la que los privados van a empezar a llegar. Nosotros administramos una inversión de privados con aportes de family office y ciertos Corporate porque vemos la relevancia de este mecanismo y lo útil que es".

Desde una mirada más externa, Antoni señaló que Chile "tiene más potencial del que ustedes (ecosistema local) mismos se creen, debería ser el líder de VC en Latam (...) Es indispensable que el capital chileno local haga apuestas sustantivas en su futuro, estoy hablando que se creen diez fondos de más de US$ 100 millones".

Cambios en Start-up Chile

En la instancia la directora ejecutiva de Start-up Chile, María de los Ángeles Romo, y el gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, Luis Felipe Oliva, comentaron una modificación que posibilita que los fondos de VC que reciben financiamiento Corfo puedan invertir en startups extranjeras, esto siempre que el capital suscrito supere las UF 175.000 o UF 550.000, pudiendo invertir en las sociedades únicamente los recursos que se encuentren por sobre ese monto.

Además, dieron a conocer cambios en el Programa FET que apuntan a empresas tecnológicas en etapas tempranas, ampliando el monto máximo para entregar financiamiento, pasando de ventas por US$ 5.000 a US$ 10.000.

"Esto va a tener un impacto en los fondos que van a poder invertir en una mayor gama de empresa y por el lado de los emprendimientos, va a haber más fondos que miren sus empresas", señaló Oliva.