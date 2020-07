Columna - Del país de las startups al país de las scaleups

Innovación y Startups

Los emprendedores son y serán el motor de cambio de los países, y en situaciones de crisis como las que vive el mundo, son quienes tienen el poder para reactivar la economía. Pero el trabajo no lo hacen sólo ellos y parte importante del esfuerzo debe venir también, de la capacidad que tenga el mundo público y privado de crear instrumentos que logren facilitar el crecimiento y potenciar la Internacionalización.

Chile es un país con fuerza emprendedora. Pero esta fuerza necesita un empujón para ir más allá. Según expone el recién lanzado GEM Chile 2019, un 58% de la población chilena no emprendedora tiene intención de emprender en los próximos tres años, nueve puntos más que en la medición anterior. También hay un incremento de la población emprendedora en etapa inicial (11 puntos más que en la medición previa). Y si bien, son datos que no recogen la situación post estallido social y post pandemia, sí reflejan una actitud pro emprendimiento por parte de la población.

Debemos aprovechar esta actitud emprendedora y enfocarnos en entregar las condiciones para lograr que muchos de esos emprendedores nacientes logren que sus emprendimientos crezcan a gran escala. En este sentido, debemos buscar que las empresas se consoliden y se conviertan en mayores agentes de impacto. Un dato clave en este sentido es que según el Banco Mundial sólo un 7% de las empresas chilenas crecen a tal nivel que logran convertirse en Scaleups, pero ese 7% es responsable de generar casi el 60% de los nuevos empleos. Datos claves que nos pueden orientar sobre cómo responder en este momento único en la historia global, y cómo proyectarnos hacia el futuro, generando instrumental e incentivos potentes que faciliten la aparición de estas empresas en el entramado productivo chileno.

Esto es muy importante para definir el crecimiento y liderazgo de Chile. Necesitamos entender la relevancia de las Scaleups (negocios innovadores y consolidados, que han podido crecer tres años por más del 20% anual), pues son ellas las que tienen mayores posibilidades de influir en la reactivación económica y en la generación de empleos de calidad. Por eso, debe existir un apoyo durante todas las etapas del emprendimiento y no sólo en su fase temprana. Enfoquémonos también en las empresas con potencial de crecimiento acelerado, innovación y liderazgo internacional, finalmente la mejor política publica hoy, mañana y siempre será aquella que promueva la generación de empleos de calidad.

El Gobierno lanzó planes de reactivación económica e inversión, incrementando temporalmente los subsidios al empleo y el apoyo a las pymes. Medidas necesarias, pero que dejan afuera a algunas Scaleups y requieren más esfuerzo para ajustarse en un 100% a las necesidades que hoy tienen las empresas. Necesitamos expandir estos esfuerzos también hacia aquellas empresas que venían creciendo antes de la crisis, independiente de su tamaño.

El estudio GEM también mostró la visión de expertos respecto de las principales barreras para emprender. Ahí aparecieron el acceso a la banca, la limitada oferta para acceder a capital de trabajo/riesgo, la falta de financiamiento en etapas más avanzadas y la poca orientación de fondos a empresas tradicionales. Puntos a tener en consideración si esperamos que más emprendimientos alcancen un crecimiento acelerado, y respondan a las reales necesidades del mundo de hoy.

Tras crisis económicas anteriores, se ha visto un crecimiento en la idea de emprender y en el surgimiento de nuevos negocios, muchos de ellos vinculados a temas sociales y ligados al uso de la tecnología. Y lo decía el Ministro de Economía Lucas Palacios durante el lanzamiento de este informe, son los emprendedores quienes jugarán un rol clave en la reactivación y en sacar a Chile adelante. Por eso, hoy tenemos que apoyarlos más que nunca y debemos considerar y empujar con especial ahínco todos aquellos modelos concebidos desde una mirada cada vez mas circular, ya que el crecimiento no puede ser a cualquier precio y el impacto social, ambiental y económico deben dejar de ser un nice to have, y pasar a ser prioridad. El país debe seguir mostrándose competitivo, y para eso necesitamos apoyar a nuestros emprendedores, a quienes tienen el poder innovador, la capacidad adaptativa y una fuerte resiliencia para sacarnos de esta pandemia.