Comisión Investigadora de la Cámara recomienda repetir licitación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo

Innovación y Startups

La comisión apunta a que el proceso para levantar el ITL debe ser realizado nuevamente “con los estándares y bases de licitación claros”.

En agosto se instaló en la Cámara de Diputados la comisión investigadora para analizar supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo. Esta semana dicha comisión presentó sus conclusiones, a través de un comunicado de prensa, en las cuales recomiendan que el proceso de licitación se repita.

Corfo adjudicó la licitación del ITL -que involucra la entrega de US$ 193 millones en 10 años, recursos provenientes del acuerdo entre Corfo y SQM por la explotación del litio- al consorcio liderado por Associated Universities Inc. (AUI), organización en la que participan representantes de nueve universidades de Estados Unidos y cuatro universidades locales: Universidad del Desarrollo (UDD), San Sebastián (USS), Autónoma de Chile y de Atacama.

Por lo cual, la comisión investigadora -conformada por 13 diputados y presidida por Tomás Hirsch (Acción Humanista)- recomiendan que la licitación del ITL en la Región de Antofagasta sea realizada nuevamente, "con los estándares y bases de licitación claros, sin codificaciones posteriores ocultas y con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes".

Estos resultados de la comisión y sus recomendaciones serán presentados próximamente por el diputado Hirsch a la sala de la Cámara de Diputados.

Los cuestionamientos

Las conclusiones se alinean los argumentos presentados por el rector de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez y el decano de la Facultad de Ciencia Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, quienes participaron en representación de los rectores de las 10 universidades que forman parte del Consorcio ASDIT y que sostienen "que existen diversos argumentos de peso para afirmar que su posición se vio afectada en desmedro del consorcio AUI".

Otros de los puntos que conluye es la falta de transparencia y el cambio realizado en las bases de la licitación sin aviso , en la cual se restaron US$50 millones al monto original del proyecto para redestinarlo a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo de la cartera de Energía y que coincidiría con la propuesta de AUI.