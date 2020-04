Corfo recibió cuatro propuestas para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias en Antofagasta

Innovación y Startups

A finales de mayo se sabrá cuál de los cuatro consorcios se adjudicará el desarrollo del ITL.

Corfo cerró ayer el proceso de postulación para desarrollar el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) en la Región de Antofagasta. Recibió cuatro propuestas de distintos consorcios para impulsar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzados de litio y otros minerales.

La iniciativa, producto del acuerdo firmado entre Corfo y SQM Salar, representa un aporte de recursos por hasta US$ 193 millones para ejecutar en un plazo de diez años y se convertirá en la mayor inversión de I+D del país en esta materia.

Al 2030 será una referencia tecnológica a nivel mundial en sus temas de especialización, y un centro de innovación y emprendimiento de alcance global, que capturará valor para la economía regional y nacional, aprovechando las condiciones únicas del Desierto de Atacama.

"Es una gran noticia que, pese al momento difícil que estamos viviendo a nivel mundial, existan consorcios robustos interesados en desarrollar este centro que sin duda marcará un antes y un después en nuestro país. Estamos convencidos que la innovación es lo que puede generar las mayores oportunidades para reactivar nuestra economía a través del desarrollo de nuevos sectores productivos, como el del hidrógeno verde ", señaló Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.

Todas las propuestas deberán someterse a un análisis de admisibilidad y, posteriormente de ser admisibles, a una evaluación. Luego, a partir de los resultados de la evaluación, el Consejo de Corfo decidirá acerca de la entidad que recibirá el aporte, esperablemente, a finales de mayo de este año.

Los cuatro postulantes son:



• Corporación Alta Ley.

Mandantes (23): Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), PUC, PUCV, UCN, U. Antofagasta, UCH, UdeC, USACH, U. Talca, U. Tarapacá, UTFSM, CSIRO Chile

Fraunhofer Chile, UAI, Antofagasta Minerals, BHP Chile INC., Colbún, COPEC, Engie Chile, Enel Green Power Chile, AES Gener, Transelec, Alset Ingeniería SpA

Asociados (16): Enami, Ecometales, Sonami, ENAP, CCHEN, Centro Nacional de Pilotaje – CNP, Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras – Ciptemin, Zhejiang SUPCON Solar Technology Co. Ltd (CHINA), Siemens, Imperial College of Science, Technology and Medicine (Reino Unido), Faraday Institution (Reino Unido), National Renewable Energy Laboratory (USA), The University of Queensland (Australia), Technische Universitat Bergakademie Freiberg (Alemania), Leitat Chile y Eurecat (España)

Associated Universities, Inc. (AUI)

Asociados (22):

Asexma Chile A.G., Ballard Power Systems Inc. (Canadá), CSP Cerro Dominador, Clayton Ventures (Reino Unido), Colbún, Colorado School of Mines (USA), Ecometales, Enaex Chile, Enel Generación Chile, Engie Latam, Enorchile, Freitag & Co (Alemania), Generadora Metropolitana, Low Emissions Resources Corp (USA), NanoOne (Canadá), Schwager Energy, The Wilson Center (USA), U. Atacama, U. Autónoma de Chile, UDD, U. San Sebastián, University of Utah (USA)

Fundación Chile

Mandantes (4): Antofagasta Minerals, Colbún, AES Gener, Enel Green Power Chile

Asociados (18): Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (Alemania)

Energy Institute Colorado State University (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Commissariat á lénergie atomique et aux energies alternatives (Francia), Engie Energía Chile, Leitat Chile, Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (ESPAÑA), Enaex, Inacap, Atacama Modules & Systems Technology Consortium – AtamosTEC, Kraftanlagen München GmbH –KAM (Alemania)

Asociación Chilena de Venture Capital –ACVC, Marubeni -Gas Valpo., Cámara Chilena de la Construcción, Cámara Regional de Antofagasta, Volkswagen Aktiengesellschaft (Alemania), Liebherr – Mining Equipment SAS (Francia), Ambar, OXIS Energy (Reino Unido)

