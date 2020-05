Covid-19 y dificultad para conseguir crédito Fogape ponen en jaque continuidad de café familiar Baobab

Innovación y Startups

Su propietaria señala que si bien el local está abierto para delivery, sólo están facturando un 20% de lo habitual.

"El impacto del coronavirus ha sido enorme", dice Rita Previtali, dueña del Café Baobab, ubicado en Providencia. La magnitud es tal, que la emprendedora decidió poner en venta el café, con derecho a llave, asegurando no tener el capital para mantenerlo y que los bancos no están dando las facilidades para el crédito Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios).

Y es que el lugar que recibió desde octubre de 2018 a niños y padres -por su formato familiar-, hoy se encuentra prácticamente vacío. "Cerramos desde mediados de marzo y todo abril. Ahora estamos atendiendo, pero sólo para vender productos para llevar y viene poquísima gente", afirma Previtali.

Cuenta que, para amortiguar las consecuencias de la pandemia, puso en marcha el servicio de delivery durante la segunda quincena de marzo, pero aún así están facturando sólo un 20% de total registrado previo a la pandemia, porcentaje del cual un 10% corresponde a las ventas por despachos.

"En abril, tuvimos casi $ 3 millones en pérdidas (...) Ahora puse la cafetería en venta con derecho a llave, porque a este ritmo, creo es que es muy difícil seguir", detalla. "No quería venderla, pero no puedo mantenerla, tampoco sé cuánto tiempo más va a durar esta crisis", agrega, asegurando que si hubiera un tiempo estimado más certero, quizás su decisión hubiese sido distinta.

"El gobierno debería ser un poco más duro con la Banca"

Previtali dice que si bien sigue evaluando la posibilidad de pedir un crédito, "está lento el proceso". Cuenta que "los bancos no están con buena disposición a darlos. Pregunté más de una vez en Banco Santander por el crédito Fogape y primero no había claridad, después decían que había que verlo... Como que no están muy de acuerdo con dar este crédito con garantía del Estado".

Añade que "es una crisis tremenda y los bancos tienen que poner de su parte también. El Gobierno debería ser un poco más duro con la Banca para hacer cumplir lo que efectivamente es este crédito Fogape".

En medio de este panorama, la emprendedora afirma que tuvo que acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Café Baobab, dice, tiene dos personas contratadas -incluida ella- y asegura que la otra trabajadora optó por el beneficio de la Aseguradora de Fondos de Cesantía (AFC), pero ella no. Además, contaba con trabajadores por hora, "aunque ya no vienen porque no hay necesidad", señala.