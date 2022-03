Innovación y Startups

DF Lab / El peligro de tratar de imitar a Silicon Valley

"No podemos tener sólo Silicon Valleys. No es el único modelo. Alemania por ejemplo no busca unicornios, sino empresas de gran tamaño que están muy especializadas e interdependientes: algunas fabrican chips, otras procesadores, otras carcasas y entre ellas ensamblan un producto de muy alta calidad".

