DF Lab Opinión / Corfo y el capital de riesgo: un nuevo ciclo

Chile es reconocido en el mundo como un país emprendedor, y sin duda el rol de Corfo es clave en este sentido. Start-up Chile puso al país en el mapa global, y el programa rápidamente se tornó un referente para varios otros países que, a su manera, replicaron la iniciativa. Además, las líneas de financiamiento a fondos de capital de riesgo dieron el empujón inicial para la industria local. Sin embargo, hoy tenemos un nuevo escenario, con muchas startups y scaleups rompiendo barreras impresionantes, lo que exige un nuevo rol de todos los actores, y en especial de Corfo.

La política pública de invertir en capital de riesgo sigue siendo importante, dado el impacto creado por las scaleups: pese a ser solo el 1% de las empresas del país, generaron 40% de los nuevos empleos entre 2015 y 2018 (fuente: Endeavor y Centro de Innovación UC).

Los mecanismos de financiamiento a fondos pueden y deben cambiar, algo que incluso (y felizmente), ya viene pasando en los últimos años. Una de las mejoras recientes fue la posibilidad de que fondos chilenos invirtieran en empresas sin la casa-matriz en Chile, siempre que mantengan operaciones aquí. Eso fue crucial, ya que muchas scaleups optan por tener "holding" en otros sitios como Estados Unidos, ya que casi todos los fondos de allá lo exigen.

El desafío es que, también por ser algo nuevo, la aprobación por Corfo no es tan rápida, y muchas veces compleja, retrasando la inversión y el crecimiento de las empresas. Es clave crear un mecanismo más objetivo y ágil para esos tipos de inversión.

En el mundo ideal, sería necesario que Corfo participe de los fondos a través de la adquisición de cuotas – como hace cualquier otro inversionista privado – y no con deuda – cómo lo hace actualmente. Eso exige cambios legales, y se espera que pronto podamos avanzar en esa dirección con la presentación de un proyecto de ley por parte del Ministerio de Economía.

Al igual que los privados, Corfo no debería poner grandes restricciones a la inversión, confiando en su proceso de selección de fondos, y luego, facilitando que hagan las decisiones, sin dejar de acompañar. Eso sería un paso para que, en el futuro, Chile pueda apoyar la creación de un fondo de fondos, atrayendo mucho más capital para las scaleups locales, y así multiplicando su impacto en la creación de empleos e innovación.

Además de reducir restricciones, es fundamental invertir también en formación de capital humano y redes internacionales. Un ejemplo de esto es México, que vive un momento especial con sus decenas de scale-ups potentes y su primer unicornio. Hay que financiar programas que apunten a eso.

Hoy hay más de veinte inversionistas mexicanos miembros de la red de Kauffman Fellows (el "MBA de los inversionistas"), la principal del mundo, y la mayoría fueron financiados por el INADEM, que era la "Corfo" de ese país, mientras que Chile sólo cuenta con dos. Eso requeriría montos comparativamente muy pequeños para la agencia estatal (menos de 0,5% de lo que ya ha invertido en capital de riesgo), pero que podrían tener resultados increíbles.

Ninguno de estos comentarios e ideas son nuevos o desconocidos. Muchos actores del ecosistema ya los han expuesto. Recientemente, Matías Muchnick, co-fundador y CEO de NotCo, comentó que fondos chilenos no invirtieron en la empresa "porque Corfo no aprobaba el financiamiento". Bueno, fondos de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Reino Unido lo hicieron, y están disfrutando del impresionante crecimiento que tiene esta scaleup. Sería bueno tener más capital local ahí, pero por las restricciones de Corfo (además de otras razones) eso no fue posible.

En muy poco tiempo Chile puede tener muchas más y aún mejores empresas que NotCo, pero ahora tenemos que ajustar los incentivos estatales para que esto ocurra en su máxima potencia. Hoy es urgente reducir las restricciones de Corfo y sus asimetrías para los inversionistas privados, además de empujar el talento del inversionista local. ¿A quién no les gustaría tener muchas más NotCo's en el futuro?