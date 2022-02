DF Lab Opinión/ Startups de Singapur llevan la delantera

Innovación y Startups

El ecosistema de las startups en Chile ha estado en un tremendo camino de crecimiento. Este escenario actual de los emprendimientos en Chile es muy similar al de Singapur cuando el país asiático comenzó a centrarse en el mercado de la tecnología y la inteligencia artificial. Pero a Chile aún le queda camino por recorrer.

El ecosistema de startups en Singapur ha progresado significativamente durante la última década, con un aumento del número de startups de 22.000 en 2003 a 43.000 en 2016, llegando a la cifra actual de 55.000 startups. Más de 4.000 de ellas son estrellas emergentes internacionales y de los 21 unicornios que surgieron en el Sudeste Asiático en 2021, diez tienen su sede en Singapur, según datos de Enterprise Singapur.

Como el principal centro de creación e innovación en el sudeste asiático, las empresas tecnológicas emergentes con sede en Singapur recaudaron US$ 11.200 millones en los primeros nueve meses de 2021, duplicando la cifra de 2020 de US$ 5.500 millones. Las empresas con sede en Singapur lideran el grupo de fondos recaudados, con US$ 16.000 millones.

En tanto, en 2021 en Chile se constituyeron 198.087 empresas, según el Informe mensual de constitución de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y las startups chilenas recaudaron un total de US$ 136 millones de inversión en 2020, según cifras de la Association for Private Capital Investment in Latin America (Lavca), marcando un récord para la industria del capital de riesgo en Chile.

En cuanto a financiamiento estatal, el gobierno de Singapur ha invertido en startups recientemente US$ 14.200 millones en fondos gubernamentales comprometidos con la ciencia y la tecnología hasta 2020. Por su parte, Corfo ha beneficiado a 5.025 empresas en la última década, mediante $505.521 millones entregados como subsidios de innovación (7.605 proyectos), y $ 468.062 millones certificados a través de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (1.016 proyectos).

Aprendiendo de la experiencia de Singapur, es más importante crear un ecosistema de startups en el país, lo que se está haciendo en Chile a través de Startup Chile y de los distintos VCs que están surgiendo para apoyar el desarrollo de estas empresas.

Lo que falta es el talento digital requerido, específicamente en el desarrollo de algoritmos, científicos de datos. Singapur tuvo un problema similar que dio lugar a una avalancha de programas de formación y universidades que están creando carreras y programas de maestría relacionados con la tecnología. Se observa que Chile aún está un poco atrasado en esta área, pero con el programa País Digital lanzado por Corfo, está dando un paso en la dirección correcta.

Con el acuerdo de alianza pacífica entre Singapur y Chile, hay posibilidades para empresas chilenas de abrir sus negocios en Asia y así con el flujo de negocios y colaboraciones entre ambos país, podría llegar más información de entrenamiento, cambio de talentos y tecnología, y formar una relación más concreta entre Singapur y Chile. Por eso, estamos felices de ser una de las principales empresas singapurenses que invirtieron en Chile.

Por lo tanto, existe un gran abismo entre Chile y Singapur en este aspecto. Pero si miramos hacia adelante, Chile se está poniendo al día y está haciendo olas a nivel mundial, ya que vemos valoraciones más altas en los últimos dos años y el crecimiento de nuevos unicornios, por lo que Chile se está convirtiendo en el nuevo polo de tecnología e innovación de América Latina y en pocos años sorprenderá aún más.