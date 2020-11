Emprendedores son la cara de nueva estrategia de Imagen de Chile

Innovación y Startups

NotCo, Algramo, Wheel the World, Karün, Karün y Viña Emiliana son algunos de los 12 protagonistas que dan vida a la campaña “Chile Creando Futuro", como parte de la nueva estrategia país para plantearse frente al mundo durante la próxima década.

Con la intención de resaltar el talento creativo e innovador del país, la nueva estrategia de Imagen de Chile 2020-2030, "Chile Creando Futuro", tiene como protagonistas a 12 emprendedores nacionales que están dando respuestas a diferentes necesidades mundiales a través de la innovación.

NotCo, Betterfly (Burn to Give), Wheel the World, Karün, Viña Emiliana, Bosque Hundido, Solubag, Algramo, Fundación Basura, Balloon Latam, Socialab y ArchDaily son las caras de la campaña con la que Chile busca plantearse frente al mundo durante la próxima década y posicionarse como una marca con propósito. Así, la Imagen del país ya no se basará solo en su territorio, sino también en los chilenos que están construyendo una nueva forma de pensar y de hacer.

La nueva estrategia fue lanzada hoy en el Museo de Artes Visuales (MAVI), por el Canciller Andrés Allamand y la Directora de Imagen de Chile, Constanza Cea, quienes dieron a conocer la primera pieza audiovisual de la campaña "Chile Creando Futuro" (#ChileCreatingFuture), que hoy comenzó a ser difundida en el extranjero.

El canciller, Andrés Allamand, a través de un comunicado de prensa dijo que ""Chile es un país con vocación internacional que permanentemente se pregunta qué puede aportar al mundo". Añadió que el país efectúa una serie de aportes en ese sentido, contribuyendo al cuidado de la Antártica, sede del 70% de la observación astronómica mundial, resguardando más del 40% del territorio marítimo como Áreas Protegidas, y aportando tecnología de punta en materias de energías renovables.

Esta es la primera etapa de la campaña, y consta de 15 de piezas que serán difundidas nacional e internacionalmente en tres idiomas (inglés, portugués y español), de noviembre a enero de 2021, en Estados Unidos, Inglaterra, España y Brasil.

Revisa el video de la campaña aquí

Las historias que componen el relato fueron elegidas en un proceso donde se buscó destacar aquellos personajes y marcas que encarnan los atributos y valores que Imagen de Chile quiere plasmar como mensaje y propósito de marca, siendo todos son agentes de cambio en distintas áreas: conservación, naturaleza, turismo, inclusión, comida saludable, sustentabilidad, entre otras.

La nueva estrategia de marca país "busca diferenciarse de los otros países de la región, enfocándose en lo que Chile tiene para aportar al mundo y que representa un giro en lo que veníamos haciendo en relación a la promoción internacional", explicó la directora de Imagen de Chile, Constanza Cea, y recalcó que llegó el momento de "pasar del paisaje a las personas, de la geografía a la innovación; del crecimiento a la sustentabilidad y transitar desde lo que se recibe a lo que se aporta como país".

Por su parte, Thomas Kimber, fundador de Karün, destacó que "somos miles los innovadores en Chile que tienen algo que ofrecer al mundo y nosotros somos parte del puntapié inicial de esta campaña, que sabemos que recogerá las historias de muchos otros como nosotros. Por eso, ser parte de esta campaña es también motivar a tantos otros que también están en este camino".