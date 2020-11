Endeavor Chile reunirá a emprendedores scaleup del mundo para compartir experiencias

Innovación y Startups

En una actividad virtual estarán el fundador de Cabify, Juan de Antonio; el cofundador de Pedidos Ya, Ariel Burschtin; y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; entre otros.

Bajo el eslogan "Emprender para Transformar" se desarrollará a partir de mañana la "Experiencia Endeavor", evento virtual en el que emprendedores scaleup —empresas que crecen a tasas de 20% anual— de Chile y el mundo compartirán sus historias y el camino recorrido para impactar y escalar.

La actividad será gratuita y se realizará desde este martes 10 al jueves 12 de noviembre (y que se transmitirá por www.df.cl) . La instancia contará con charlas, talleres, paneles de conversación, connects (instancias de networking) y mentorías uno a uno.

Entre los expositores que compartirán sus aprendizajes y desafíos para convertirse en emprendedores de alto impacto destacan el fundador de Cabify y emprendedor Endeavor España, Juan de Antonio; el cofundador de Pedidos Ya de Endeavor Uruguay, Ariel Burschtin; la fundadora de Asti Technologies de Endeavor España, Verónica Pascual; y la cofundadora de Wolox de Endeavor Argentina, Agustina Fianguersch.

"Desde Endeavor sabemos que los emprendedores y emprendedoras locales necesitan herramientas y espacios de conexión para crecer e impactar, y con esta experiencia buscamos inspirar y entregar conocimientos que sean útiles para este proceso", aseguró el director ejecutivo de Endeavor Chile, José Manuel Correa.

Habrá también diferentes paneles con más emprendedores que están transformando la manera de hacer negocios, donde, junto otros actores del ecosistema, se referirán a los desafíos y oportunidades a la hora de levantar capital para financiar la expansión de una marca.

Es el caso de "Desafíos y Oportunidades en Gastronomía & Turismo", a cargo de Nicola Schiess, de Teatro del Lago, Paul Kisiliuk, de Niu Sushi y Camilo Navarro, de Wheel the World; "Sustentabilidad en las empresas, el camino a la Economía Circular", con la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, y Gonzalo Muñoz de Triciclos; y "Políticas públicas", con la participación de Ian Hathway, co-autor de "The Startup Community Way", y Mariano Meyer, secretario de emprendedores y Pymes en el gobierno de Argentina.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, aseguró que "las startups de alto impacto son fundamentales para la reactivación económica. Esta Experiencia Endeavor será un espacio idóneo para compartir visiones y desafíos, y conectar al ecosistema emprendedor a lo largo de todo nuestro país para que sean cada vez más las personas que busquen emprender e innovar, agregando valor a nuestra economía, potenciando su diversificación y, sobre todo, contribuyendo ampliamente a la generación de empleos".