Expertos confirman que el coronavirus está postergando la inversión empresarial en I+D

Innovación y Startups

Desde Corfo registran una baja en las solicitudes de empresas a la Ley de I+D durante el primer trimestre, en comparación a 2019.

La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de proyectos a largo plazo, que muchas empresas ya tenían en curso o en carpeta, se están pausando, debido a la necesidad de destinar recursos a afrontar la pandemia, señalan expertos.

Esta situación se está viendo reflejada en los registros de Corfo relacionados a la Ley I+D, herramienta que entrega beneficios tributarios a compañías que postulen proyectos de investigación, y que busca incentivar la inversión en esta materia, hoy cercana a 0,36% del PIB.

Según Corfo, hasta lo que va de año han recibido 14 postulaciones a la Ley I+D, lo que muestra una baja en comparación al primer trimestre de 2019, cuando se registraron 21 solicitudes. En total, el año pasado se recibieron 139 postulaciones.

Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Además, en la última encuesta de I+D realizada por el Ministerio de Economía, el 47% de las empresas encuestadas declaró no conocer aún esta ley.

“Si bien hay una baja, este año sube la cantidad de proyectos y empresas certificadas por la Ley I+D respecto a 2019. En su mayoría, estas certificaciones corresponden a peticiones recibidas el año pasado”, señala el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.

Plantea que hay que considerar que en tiempos de crisis “por lo general la inversión en I+D se ve afectada, porque son iniciativas más a largo plazo y hay empresas que las dejan de ver como prioritarias. Debemos tener en cuenta que es importante que las empresas tengan una estrategia que considere el I+D, porque les permitirá levantarse y salir delante de forma más competitiva. Desde Corfo hacemos un llamado a que las empresas no dejen de invertir en I+D”. Agrega que, a pesar de esto, este año esperan mantener la cantidad de postulaciones y certificaciones de 2019.

Presidente del Club de Innovación, Eduardo Bitran:

"Probablemente este año la inversión llegue a niveles inferiores el 0,3%"

Eduardo Bitran, presidente del Club de innovación, sostiene que los proyectos de I+D están siendo postergados, ya que las empresas están destinando recursos a desafíos más operacionales urgentes y a que están privilegiando la liquidez.

"Las inversiones que eran a cinco o diez años, están teniendo una reducción. Tanto el Estado como el sector privado están privilegiando el corto plazo y en ese sentido la inversión en I+D está cayendo. Probablemente este año la inversión llegue a niveles inferiores el 0,3% y menos todavía", afirma.

En miras al futuro, el experto enfatiza que es importante que las compañías comiencen a pensar en proyectos de I+D, principalmente con foco en cambio climático.

"Las empresas que son capaces de seguir invirtiendo para fortalecer su I+D van a estar mejor preparadas y con ventaja cuando todo esto pase (...) Por ejemplo, la minería no solo tiene que estar enfrentando la continuidad operacional, sino que tiene que posicionarse para el futuro e impulsar una agenda de I+D con foco en cambio climático, como en energías renovables", dice.

Director del Sofofa Hub, Alan García:

la pandemia está "generando modelos de negocios digitales"

El director de Sofofa Hub, Alan García, confirma que la contracción de presupuesto, proveniente por los niveles de incertidumbre ligados a la crisis sanitaria y las dificultades para mantener a flote la producción, está golpeando las partidas presupuestarias que no son "de sobreviviencia y la I+D, salvo para empresas de base tecnológica, es una de esas partidas que no son estructurales".

No obstante, sugiere que la pandemia está contribuyendo a que muchas empresas generen modelos de negocio digitales, lo que obliga a hacer inversiones para transitar a lo digital, lo que García considera como I+D.

Por otro lado, la pandemia está sentando las bases para facilitar la conexión de las empresas con otros actores para el desarrollo de I+D, "antes no lo hacían, se están generando condiciones habilitantes", dice el ejecutivo.

"Esto está llevando a generar modelos de colaboración ágil, lo hemos visto muy de cerca desde el Sofofa Hub. Esto permite que, en el corto plazo, se logren resultados de adopción tecnológica que antes no se habían logrado, por ejemplo, con desarrollo de ventiladores mecánicos o de test de diagnóstico", afirma García.

Gerenta general de Fraunhofer Chile Research, Pilar Parada:

"En varios proyectos estábamos en discusión y a punto de firmar, pero se han detenido"

Pilar Parada, gerenta general de Fraunhofer Chile Research, señala que la suspensión de proyectos I+D y la redestinación de los fondos es un fenómeno global y que, en el caso de Chile, diferentes empresas ya se han comunicado con Fraunhofer para retrasar iniciativas. "En varios proyectos estábamos en discusión y a punto de firmar, pero se han parado", detalla.

"Está súper detenido, iniciativas de I+D vinculadas a la agricultura o acuicultura. También en minería, teníamos un proyecto y una empresa nos dijo que estaba interesada, pero que no podía salir ahora porque están con la incertidumbre de qué va a pasar. Decisiones se están aplazando y recursos que eran full I+D se están redestinando sólo al coronavirus", dice la ejecutiva.

Parada subraya que las empresas no deben perder el foco en continuar invirtiendo en I+D relacionada a recursos hídricos ya que, tras la pandemia, estas materias podrían "rebotar fuertemente, para la crisis climática no hay vacuna", dice.

"Lo veo con preocupación. Estos temas van a ser muy relevantes a la salida de la crisis del virus. Las empresas que no descuiden la I+D mejorarán su ventaja competitiva", manifiesta.

Director del Centro de Innovación UC, Conrad von Igel:

tras la pandemia, la I+D empresarial "se va a acelerar"

No sólo son razones presupuestarias, sino también ligadas al desplazamiento, señala Conrad von Igel, director del Centro de Innovación UC. "En algunas industrias no necesariamente estamos viendo impacto directo en I+D, desde el punto de vista de la inversión. Otra cosa es que se estén frenando por razones operacionales, relacionadas al movimiento de ir a los laboratorios donde se aglomeran personas, por ejemplo", sostiene.

También señala que "vemos a empresas trabajando en generar insumos de protección personal y eso claro que es I+D", dice Von Igel, quien proyecta que esta incursión en nuevos giros podría dar pie a nuevos spin-off de empresas.

A pesar de eso, manifiesta que "sí va a haber una reducción y es inevitable" en materias de inversión en I+D este año, pero que "no esperaría que esa baja fuera mucho mayor que la baja general que van a tener de gastos las empresas, espero una baja proporcional".

Hacia el futuro, cree que la pandemia estimulará que el sector privado busque incursionar más en I+D. "Yo creo que sí, se va a acelerar, creo que el nivel de incertidumbre de las empresas las lleva a considerar muchos de estos elementos más que antes", señala.