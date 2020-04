FinTech Kredito entregará préstamos hasta $ 200.000 a tasa cero y sin comisión en convenio con empresas

Innovación y Startups

La firma lanzó su primera campaña de “Kredito Social Covid-19” con Cabify y en mayo sumará una segunda compañía.

Kredito se fundó en 2019 con el fin de ayudar a segmentos sub-bancarizados de la población, particularmente trabajadores de plataformas como Uber, Cabify y Cornershop, para entregarles avances en efectivo por montos desde $ 50.000 hasta $ 200.000 a tasas de 0,5% semanal.

Hoy, en el contexto del coronavirus, anunció que entregará créditos hasta $ 200.000 a tasa cero, sin comisión y en convenio con empresas para garantizar el pago por planilla.

El fundador de la FinTech y exgerente de Innovación de Bci, Sebastián Robles, comenta que ya lanzaron la primera campaña de "Kredito Social Covid-19" con la aplicación de conductores Cabify y en mayo lanzarán una segunda campaña con otra empresa.

"Creamos un producto con tasa cero, sin reajuste en UF, sin comisión, 100% digital y con tres meses de gracia para pagar, en montos desde $ 50.000 a $ 150.000 y lanzamos una campaña para sus 1.000 mejores socios conductores. Ahora queremos replicarlo a otras empresas para que entreguen un beneficio a sus colaboradores a través de descuento por planilla para garantizar el riesgo", afirma Robles.

Foco social

El emprendedor señala que Kredito está en proceso de certificación de Empresa B -que generan impacto positivo social y medio ambiental-, y durante los tres meses, al menos, que dure la campaña, la FinTech no tendrá utilidades, porque el objetivo es generar un impacto en la sociedad.

"Tenemos la tecnología disponible y queremos ponerla a disposición de los chilenos para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Y después, cuando la economía se reactive, en ese momento buscaremos cómo generar negocios en otro segmento. Hoy no es momento para hacer negocios", dice.

Robles señala que la meta es llegar a 20.000 personas. Explica que los recursos para financiar estos créditos provienen de una ronda de levantamiento de capital que realizaron en septiembre de 2019, en la que obtuvieron US$ 1 millón de inversionistas ángeles. Parte de este monto se destinó a fortalecer la tecnología de la firma, y otra la utilizarán para financiar las campañas.

Comenta que están participando en mesas de trabajo para acceder a los programas del gobierno, por ejemplo, a los créditos con garantía del Estado, para que se considere a las FinTech.