Fondos chilenos prevén fuerte inyección de capital de riesgo en el ecosistema emprendedor en los próximos meses

Innovación y Startups

Mientras Genesis Ventures, Fen y Alaya anuncian nuevos fondos con aportes privados, otros como Kayyak proyectan avanzar en la ejecución de sus portafolios sumando startups durante este año y en 2022.

El momento que vive el ecosistema emprendedor de base científico tecnológica a nivel nacional es catalogado de “histórico” por diferentes actores, debido a los recientes levantamientos de capital de startups como NotCo con fondos extranjeros, pero también por los crecientes aportes de fondos chilenos a emprendimientos locales y regionales.

El capital de riesgo o Venture Capital comienza a crecer, con nuevos fondos, montos y tickets más altos con foco en startups tecnológicas y científicas, con soluciones en áreas como finanzas, salud, minería, comercio, tecnología o sostenibilidad.

Hoy la industria de capital de riesgo local la componen fondos de inversión apalancados con recursos de Corfo y otros con aportes privados.

Desde 1997 la entidad estatal cuenta con líneas de financiamiento y créditos para este segmento. A la fecha, ha entregado unos US$ 930 millones y hoy existen 48 fondos operativos. “Tenemos ocho solicitudes de líneas de crédito en análisis y una cantidad similar de iniciativas en etapa de consulta por parte de otros gestores de fondos”, comenta el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.

Francisco Guzmán, presidente del directorio de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) -que reúne a los principales fondos de inversión nacionales- dice que es difícil determinar el monto en cifras de la industria local, pero estima que viene creciendo a tasas de 80% anual y que por los montos de transacciones que han existido entre 2020 y 2021 considera que este porcentaje se ha duplicado.

Señala que la industria del venture capital chilena está en su mejor momento, lo que calza con el surgimiento de los recientes unicornios, Cornershop y NotCo. “Hasta hace poco había que explicar qué era el venture capital a inversionistas, entidades y la academia. Hoy se hace más fácil la conversación con estos éxitos, pero el trabajo viene desde hace años”, afirma.

La clave, explica Guzmán, ha sido en gran parte por la labor que cumplen la esfera privada y la pública, donde Corfo es el principal propulsor. “Ha fomentado la inversión en la industria y el emprendimiento tecnológico en distintas etapas. Hoy lo sigue haciendo, aunque con un rol secundario, más subsidiario, en el que los privados se han vuelto fundamental”, dice.

Comenta que cuando se creó la ACVC el 100% de los socios administraba fondos con aportes de la estatal y hoy de los 50 miembros, solo un tercio, unos 15, invierte con apoyo de Corfo.

“Se han incorporado nuevos actores que no tienen el apoyo de Corfo, como los family office, fondos privados extranjeros y empresas que han desplegado sus áreas de Corporate Venture Capital. Sumado a las restricciones que tienen las líneas de Corfo”, dice Guzmán.

Más inversión en startups

Un ejemplo de los nuevos actores privados que han entrado al capital de riesgo es el fondo de inversión Kayyak Ventures. Formado en 2020, levantó un fondo de US$ 80 millones -de un único aportante, la familia Ibáñez-Atkinson- que ha invertido tickets de US$ 1,5 millones y US$ 2 millones en 15 startups tecnológicas que resuelven problemas para la sociedad, en finanzas, cambio climático, salud, entre otros.

Andrés Pesce, gerente general del fondo, comenta que cuando partieron vieron una gran oportunidad en el país y la región de invertir en startups. “Estamos pasando a otro nivel y se está consolidando el ecosistema, aunque aún hay mucho por desarrollar, hubo un cambio de velocidad en el funcionamiento porque las compañías financiadas demuestran que pueden desafiar a la industria y que es un ecosistema sano”, dice.

Pesce comenta que a la fecha han invertido un tercio del fondo y esperan cerrar 2021 con 20 firmas en el portafolio. Respecto a la creación de un segundo fondo para 2022, dice que lo están “evaluando”, dado que Latinoamérica presenta una gran oportunidad y que el desarrollo del ecosistema “ha sido más rápido de lo previsto, por lo que tiene sentido levantar uno de tamaño similar”, pero advierte que no hay nada definido.

Genesis Ventures anunció la creación de su quinto fondo de inversión el primer semestre de 2022 con inversionistas privados por US$ 100 millones y tickets de inversión de entre US$ 4 millones y US$ 15 millones. Una iniciativa que surgió de la necesidad de entregar mayores montos a las startups para que no tengan que recurrir a fondos extranjeros, explica Andrés Meirovich, socio director de Génesis Ventures.

“Estará situado en Estados Unidos para abarcar toda la región y seguir con nuestro foco en startups de base tecnológica que buscan su serie A o A+. Será sin Corfo por las restricciones que tienen”, explica Meirovich.

Los otros cuatros fondos -Genesis Ventures I, Clean Tech, Genesis Ventures II, SolarTech Green- tienen financiamiento de Corfo. El primero cerró sus inversiones y los restantes están activos. Clean Tech de US$ 60 millones, con tickets de US$ 3 millones a US$ 10 millones, han invertido en cuatro firmas y este semestre agregarán tres.

Genesis Ventures II, de US$ 24 millones, tiene dos inversiones -Mudango e Instacrops- con boletos que oscilan entre el US$ 1 millón y US$ 3 millones y esperan sumar a ocho startups en 2021-2022. SolarTech, el más reciente, tiene un presupuesto de US$ 125 millones y destinarán US$ 60 millones en firmas ligadas a la energía, con cheques de US$ 3 millones a US$ 15 millones.

Fen Ventures también anunció un nuevo fondo de capital 100% privado -Fen Ventures III- para este semestre por US$ 80 millones para invertir en 25 startups de etapas tempranas, con cheques entre US$ 200 mil y US$ 500 mil, pero con capacidad para realizar series A, con montos entre US$ 1,5 millón y US$ 2 millones.

En 2013 lanzó Fen Ventures por US$ 2,5 millones, el que está cerrado, y Fen Ventures II en 2016, con US$ 21 millones que este semestre espera sumar a dos o tres startups, en las que invertirán entre US$ 200 mil y US$ 500 mil.

Claudio Barahona, managing partner de Alaya Capital Partners comenta que este año esperan cerrar su segundo fondo de US$ 20 millones -que partió en 2017- con una última inversión entre US$ 300 mil y US$ 500 mil en una startup digital que se sume a las otras 24 del portafolio, como Betterfly y Houm.

Barahona adelanta que levantarán un tercer fondo de US$ 80 millones, en el que proyectan invertir en 25 emprendimientos regionales ligados al desarrollo de software a partir de 2022, en un plazo de 10 años. Los tickets serán de US$ 1 millón a US$ 3 millones y aún no deciden si irán con Corfo.

ChileGlobal Ventures, de Fundación Chile, administra dos fondos, Semilla y CLIN. El primero ya cerró y el segundo -que cuenta con financiamiento de Corfo- tiene un monto de US$ 20 millones, que ha invertido en 13 startups tecnológicas de soluciones para la minería, energía, tecnología, entre otras, con boletos entre US$ 250 mil y US$ 500 mil. En lo que resta del año sumarán de tres a cinco startups.

Felipe Matta, general partner de Chile Ventures, cuenta que en 2018 lanzaron su primer fondo piloto para insertarse en la industria y en 2020 creó Next con apalancamiento de Corfo por US$ 21 millones para invertir en startups tecnológicas de Software as a Service (SaaS) -de suscripción- con cheques promedios de US$ 360 mil. A la fecha han invertido en 10 firmas y poseen US$ 15 millones disponibles para agregar dos startups este año y en 2022 sumar otras 12. De cara a 2023 están diseñando su tercer fondo y prevén que será sin financiamiento de Corfo.

El fondo Alerce, de Endurance Investments, levantó en 2017 su primer fondo con apoyo de Corfo por US$ 16 millones. Han apoyado a 17 startups, la mayoría chilenas, con tickets de US$ 300 mil y US$ 350 mil, y en algunos casos han invertido US$ 1,5 millones.

Pablo Fernández, gerente de fondos de Venture Capital de Endurance Investments, explica que este semestre proyectan realizar una o dos inversiones para sumar al portafolio y con eso cerrarían sus nuevas empresas, por lo que el capital restante del fondo, un 40% del total, lo destinarán a reinvertir en las startups apoyadas consolidadas, como dispositivos médicos, tecnologías de la información y biotecnología.

Adelanta que proyectan un segundo fondo de mayor tamaño con apalancamiento de Corfo y foco en startups latinoamericanas con tickets de US$ 1 millón y US$ 2 millones.