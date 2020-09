Fundador de Cornershop llama a Notco a trabajar juntos y deja un mensaje a otras startups: "háganse un favor y salgan de Chile más rápido"

Innovación y Startups

El financiamiento que recientemente logró Notco no dejó indiferente a nadie, generando la reacción incluso de otra de las innovaciones que se han transformado en un símbolo en el último tiempo en Chile: Cornershop.

Por medio de su cuenta de Twitter, el CEO y fundador de la plataforma de ventas online, Oskar Hjertonsson, destacó el logro de sus pares y contando de modo personal cómo la visión y objetivos de la empresa que dirige han ido cambiando en la medida que se cumplen metas.

En este sentido, contó que en 2015 y 2016, cuando la naciente aplicación era presentada a inversionistas, el foco era abarcar los otros países de la región, agregando que en ese momento "no nos imaginábamos operar en otro idioma que no fuera el español". Pero en un siguiente tuit el ejecutivo dio cuenta como en este 2020 funcionan con usuarios en inglés, francés (Montreal) y portugués.

Pero Hjertonsson fue más allá... y reveló que hace unos días alguien le preguntó por el sueño de Cornershop, respondiendo que más allá de hacer entrega de productos ahora los mueve algo nuevo y que consiste en construir algo desde Santiago y Latinoamérica para el mundo.

"Tecnología para millones de consumidores lejos de la región... una operación de calidad en muchos idiomas, adaptada a distintas culturas", dijo.

¿Pero qué tiene que ver todo esto con la ronda de financiamiento de Notco? El CEO de Cornershop fue culminando su hilo en la red social indicando que "cuando Notco venga a Canadá podremos juntos entregar mayonesa que no es mayonesa y otras cositas que no son, en una hora, con tecnología y operación desde Santiago", además de arrobar en el mensaje a Matías Muchnick, uno de los fundadores de Notco.

"A todas las Startups de Chile... háganse un favor y salgan de Chile más rápido. Yes we can", culminó Hjertonsson.