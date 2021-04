Grandes compañías en Chilea puestan por corporate venture para acelerar innovación

Innovación y Startups

Empresas como CMPC, Consorcio y Kaufmann están invirtiendo en startups alieneadas con sus negocios para sumar tecnología y ser más competitivas.

Los grandes grupos empresariales se han ido adaptando en mayor o menor medida a los cambios tecnológicos, transformando las gerencias de innovación o derechamente creando áreas de Corporate Venture Capital (CVC) para invertir en startups del ámbito de sus negocios.

En Latinoamérica, el nivel de adopción de estrategias de CVC aún es bajo. “Sólo el 16% de las empresas han adoptado esta metodología, en contraste con el 75% de las empresas que componen el ranking Fortune 100”, comenta el gerente general de Fundación Chile, Marcos Kulka. Chile ocupa el cuarto lugar en la región, con empresas principalmente de servicios financieros, consultoría, tecnologías de la información y telecomunicaciones.

Según el presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), Francisco Guzmán, el CVC en Chile todavía está partiendo. “Las primeras empresas lo empezaron a explorar hace unos dos años y hoy tenemos algunos equipos en proceso o que están recientemente formados para este fin”.

Explica que la mayoría de las compañías buscan invertir en emprendimientos que se alinean con sus propios objetivos, ya que puede ser una forma de identificar nuevas tecnologías afines, tener visibilidad respecto a tendencias o cambios en el mercado y también puede ser una alternativa para apostar a tecnologías que tienen alto potencial de retorno y que no se desarrollan internamente en la compañía.

Fundación Chile, por ejemplo, cuenta con Chile Global Ventures, un área de Corporate Venturing que apunta a una experiencia multi-industria y al acceso a redes internacionales para startups que aborden desafíos de productividad, transformación digital y mitigación del cambio climático. A la fecha han trabajado con cerca de 1.500 startups y 15 clientes corporativos, como BancoEstado, Walmart y BHP.

Guzmán dice que si bien las cifras del país aún son bajas en comparación con mercados más desarrollados, como Estados Unidos o Alemania, se ve un aumento en la cantidad de actores que están realizando el cambio. “Es claro que el tema se está instalando con mayor fuerza’’.

Kulka señala que hoy “vemos a grupos como Copec, CMPC, Entel, Engie y otros que ya están participando de fondos de capital de riesgo, por lo se ve un gran crecimiento de esta tendencia en los próximos tres años”.

CMPC Ventures busca “catalizar el riesgo”

A fines de 2020 la compañía forestal creó CMPC Ventures, como un vehículo para acelerar los procesos de innovación. “Queremos conocer cualquier oportunidad innovadora que tenga alguna conexión con nuestros negocios, productos, bosques y fibra de celulosa”, cuenta la gerenta general de CMPC Ventures, Bernardita Araya.

Buscan startups que ya tengan soluciones de embalaje, construcción sostenible, biocombustibles, nuevos materiales y bioquímicos de celulosa con un desarrollo tecnológico suficiente para pruebas de concepto, o que estén en validación de su propuesta comercial o modelo de negocio. “La idea es que se encuentren próximos a levantar rondas A de capital”, dice Araya.

Sin entregar información sobre presupuesto y cantidad de startups a invertir este año, cuenta que quieren ser un “catalizador de riesgo”, no un capital de riesgo.

“Hay un tremendo talento emprendedor fuera de CMPC que puede, con nuestro apoyo, conocimiento, redes y capacidades, catalizar la creación de nuevas empresas de base científico tecnológica que generen desarrollo y prosperidad tanto para CMPC como para el entorno en general”, afirma.

Consorcio apuesta por FinTech e InsurTech

A fines de 2018 Consorcio, como parte de su estrategia, decidió apoyar el desarrollo de startups para entregar una mejor experiencia a sus clientes a través de nuevas herramientas tecnológicas.

“Buscamos emprendimientos que tengan relación con nuestro giro de negocios y las necesidades de nuestros clientes, por lo que miramos principalmente el sector FinTech -emprendimientos de tecnología financiera- e InsurTech -startups de tecnología de seguros-. Lo ideal es que tengan una idea probada en el mercado y que busquen escalar el negocio”, comenta el gerente corporativo de Desarrollo de Consorcio, Tomás Zavala.

El presupuesto de su área de CVC alcanza los US$ 10 millones, de los cuales un 70% está disponible para invertir. Sus inversiones fluctúan entre US$ 500 mil y US$ 1,5 millones, y desde su creación han invertido en tres empresas: PagoFácil, plataforma chilena agregadora de canales de pago online; Elegirseguro.com, firma argentina de corretaje digital; y PolicyMe, plataforma canadiense de pólizas y asesoramiento 100% online.

Kaufmann con foco en movilidad

El Grupo Kaufmann trabaja hace cinco años en iniciativas de innovación, pero desde hace año y medio cuenta formalmente con un company builder, Güil, dedicado a sistematizar y acelerar la creación e inversión en emprendimientos de movilidad.

Han creado cuatro startups al alero de Güil: 2bak, solución de logística reversa para el retail; Circular, logística de economía circular aplicada al packaging; +Bus, de planificación para buses de transporte público regional; y EVSY, para carga de vehículos eléctricos de flotas comerciales.

El gerente general de Güil, Bruno Serrano, señala que el presupuesto para 2021, “que se ha venido duplicando en los últimos años, considera la operación y escalamiento de las cuatro startups ya creadas, la fundación de dos nuevas, e inversión en cuatro startups externas y un fondo de VC internacional enfocado en movilidad”.

Adelanta que para concretar estos planes, lanzarán oficialmente este año una convocatoria de CVC abierto a startups de movilidad de la región, que podrán recibir montos de inversión de entre US$ 500 mil y US$ 1,5 millones.