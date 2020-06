Innovación y Startups

Advierten que la rebaja del impuesto de 50% es una medida de largo plazo, porque la mayoría de las empresas están con pérdidas y lo que se requiere hoy es acelerar la llegada de liquidez a las firmas más pequeñas.

Ayer domingo se confirmó que el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo sobre la implementación del "Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las familias y la Reactivación Económica y del Empleo, al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo", con el fin de implementar medidas ante la pandemia de Covid-19.

La iniciativa incluye medidas de cara a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del país, entre ellas la ampliación de la cobertura de los créditos Fogape a empresas más pequeñas, ajustando el deducible para acceder de forma más barata al crédito con garantía estatal, además de aumentar las coberturas para las pequeñas empresas, que hoy oscila entre 60% y 85% del monto solicitado.

Además, la iniciativa considera una rebaja del 50% de primera categoría del Régimen Pro-PYME.

Asech sobre la rebaja de impuesto: "Impactará a las empresas que aún tienen flujo"

En esa línea, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Alejandra Mustakis, plantea que el caso de la rebaja del impuesto de primera categoría permitirá impactar positivamente a aquella PYME que aún están operativas. "Hay que tener en cuenta que esta medida beneficiará a aquellas empresas que aún tienen flujo. Es una señal que va en el camino correcto y empujará la inversión y levantar el país", dice Mustakis.

Respecto de la cobertura del Fogape, "también creemos que es muy necesario, hay que ver de qué forma van a llegar y en qué plazo al porcentaje de empresas que se anunció. Lo más importante de esta y del resto de las medidas anunciadas, es la implementación, porque necesitamos que se resuelva de manera urgente y con un delivery rápido hacia las PYME. Es la única manera de evitar que sigan afectadas y su quiebra", sostiene la titular de la Asech.

Multigremial de Emprendedores: "Faltan mayores medidas de liquidez, sobre todo para las microempresas"

El líder de la Multigremial nacional de emprendedores, Juan Pablo Swett, señala que junto con valor el acuerdo transversal, dice que esperan que esto signifique mayor liquidez para las micro y medianas empresas. "Para ello necesitamos perfeccionar el reglamento del Fogape y perfeccionar instancias como Sercotec, Fosis, Indap y otros para llegar con ayudas a este sector. También esperemos que esto signifique agilizar los créditos para microempresas por parte de BancoEstado".

Swett añade que al proyecto le faltó "mayores medidas de liquidez, porque en lo que escuchamos no hay nada nuevo y seguimos teniendo los problemas de liquidez, principalmente para las microempresas", afirma.

Respecto de la rebaja del 50% del impuesto a las pequeñas y medianas empresas, afirma que es "una buena medida, pero es para el mediano plazo, no para ahora. Porque en el corto plazo la mayoría de estas empresas no van a tener utilidades, por lo tanto, cuando no tienes utilidades y tienes pérdida da lo mismo cuál es la tasa de impuesto. En el mediano plazo celebramos la medida tributaria, pero en el régimen PYME ya habían beneficios tributarios similares", dice.

Achiga sobre ampliación de cobertura Fogape: "Es insuficiente si la banca sigue pensando que los restaurantes son de muy alto riesgo"

Desde el sector gastronómico, uno de los rubros más afectado por la pandemia, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, afirma que la ampliación de los créditos Fogape es una buena medida, pero que aún es "totalmente insuficiente si la banca sigue pensando que los restaurantes son empresas de muy alto riesgo. Hemos visto que los créditos no fluyeron como todos esperábamos y aquí necesitamos que la banca tome una mayor proactividad".

En relación a la rebaja del 50%, el dirigente gremial señala que, si bien lo ven con buenos ojos, "el año 2020 es casi imposible que algunos restaurantes puedan tener utilidades, ya que con medio mes de ventas y los gastos que se han ido acumulando, vemos improbable que se pueda hacer uso de esto por lo menos este año", dice Picallo.

