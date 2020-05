Gremios PYME y emprendedores valoran sumar a entidades no bancarias para acceder a créditos con garantía estatal

Innovación y Startups

Representantes gremiales esperan que la medida, anunciada por el Presidente Piñera en cadena nacional el domingo, facilite el acceso a crédito a PYME y microempresas sub-bancarizadas.

El domingo en la noche, en cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera anunció cinco nuevas medidas para enfrentar los efectos del Covid-19. Entre ellas, la estructuración de un Fondo con Garantía del Estado y una Red de Instituciones Financieras no Bancarias "para llegar con más rapidez y profundidad con créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas, que son el sostén de cientos de miles de familias".

Si bien no profundizó en montos, fechas o en el tipo de entidades que conformarían la red, los gremios que representan a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y emprendedores acogieron positivamente el anuncio, aunque para algunos llega con rezago. Tanto la Multigremial Nacional de Emprendedores como la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), habían estimado que los créditos Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) otorgados a través de bancos, dejaría a cerca del 70% de las PYME sin acceso a financiamiento.

Multigremial de Emprendedores: "Le dijimos hace 35 días al Presidente que había que avanzar en medidas de liquidez"

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, señaló que "el Presidente (Sebastián Piñera) reconoce implícitamente que los bancos no van a llegar con el crédito Fogape al millón de Mipymes y PYME" por temas regulatorios y operativos y anuncia que las instituciones financieras no bancarias van a tratar de llegar con esta liquidez a los emprendedores que hoy lo necesitan. "La medida llega tarde, se lo dijimos hace 35 días que había que avanzar en estas medidas de liquidez y esperamos que se haga de la forma más rápida posible, porque tenemos micro y pequeñas empresas quebrando y perdiendo puestos de trabajo".

La Multigremial estima que hay cerca de 75 mil empresas en riesgo inminente de quiebra con la consecuente pérdida de trabajo y "si esto se sigue alargado esta cifra se podría duplicar, existiendo 150 mil MiPyme en riesgo y 900 mil puestos de trabajo que se podrían perder", señala Swett.

Asech: "Buscamos que esto impacte a las MiPyme"

La consejera general de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Gina Ocqueteau, señala que desde el gremio ven con buenos ojos la medida ya que esperan que aceleré la entrega de financiamiento, particularmente en Mipymes, que son la más "sub bancarizadas", dice la ejecutiva.

"Miles de pequeños emprendedores no pudieron acceder a la banca formal, entonces ha sido muy doloroso. Vemos que hay otras formas, como Banigualdad y Fintech, que están dando ayuda. Buscamos que esto impacte más a Mypyme, porque las PYME, hemos visto que tras golpeadas de mesas, que ha habido un aumento en la entrega de los créditos Fogape, porque partió muy lento", dice Ocqueteau.

Fedetur: "Es una buena señal, apunta a facilitar el acceso a créditos de emergencia"

El presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Ricardo Margulis, asegura que el anuncio es una muy buena señal, porque apunta a facilitar la tramitación y acceso de las empresas a estos créditos de emergencia. "Hoy lo que más inquieta a las empresas del sector turístico, según una reciente encuesta que realizó Fedetur, es la lentitud con la que la banca está tramitando el financiamiento".

Añade que "lo que más se requiere en este momento es contar con liquidez de manera urgente, ya que las firmas del rubro no tienen mucho más margen ni espaldas para seguir funcionando, y una medida en esta línea debiese precisamente agilizar este tipo de instrumentos. Nos apremia tanto el tiempo como la inyección de recursos, y valoramos que el gobierno haya impulsado esta iniciativa para destrabar un problema que se estaba generando por la lentitud en la respuesta para acceder a los créditos".

Achiga: "Vemos muy positivo que exista competencia en la entrega de créditos Covid-19"

Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), valora el anuncio realizado anoche por el Presidente Piñera como una "muy buena medida". Asegura que "existen muchas pequeñas empresas que no están bancarizadas en el sector gastronómico, sobre todo en regiones, y que no tenían acceso entonces a estos créditos Covid-19".

Sostiene además que, tal como lo venían comentando, "muchos de los créditos no están llegando, entonces vemos muy positivo que exista competencia para los bancos en la otorgación de los créditos Covid-19. Creemos que esto podría traer esa tan ansiada liquidez que todos los negocios necesitan para poder sustentarse en estos meses que han estados obligados a cerrar y esperamos que con esta nueva medida los créditos sí empiecen a fluir, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas".

Anagec: "Independiente de esta ayuda, van a seguir quebrando"

El presidente de la Asociación Nacional de Gastronomía, Entretención y Cultura (Anagec), Andrés Muzard, sostiene que las medidas anunciadas tendrán un impacto positivo, principalmente para las PYME no bancarizadas, que suelen estar principalmente en regiones, dice el dirigente gremial.

"Creo que es muy positivo, sobre todo para las PYME de regiones. Hay muchas empresas de nuestro rubro que no están bancarizadas por lo que es una excelente oportunidad para que puedan acceder a financiamiento. Hay que ver realmente cómo avanza, porque hasta el momento, con los problemas que ha presentado la banca, no ha habido una solución para el gremio en general, hay muchos que están en espera aún".

En ese sentido, señala que desde el gremio están atentos a los detalles sobre cómo se va a desarrollar la medida y que, a pesar de que el anuncio fue recibido con entusiasmo, hay muchas PYME que ya han quebrado a causa de la pandemia y que, "independiente de esta ayuda, van a seguir quebrando", sostiene Muzard.