Gurú antipantallas: "Va a haber colas para un psiquiatra y los psicólogos infantiles porque no supimos llevar bien esto"

Las charlas de Carolina Pérez, máster en Educación de Harvard, sobre el efecto de las pantallas en los niños fueron tema de conversación en varios colegios el año pasado. Hoy vuelve a la carga: "Yo prefiero que un niño repita de curso y esté tranquilo y feliz con una vida familiar que aprendió a hacer las camas, que aprendió a cocinar algo porque este año académico se va a recuperar".

Desde 2017 y en especial durante el año pasado, Carolina Pérez Stephens -educadora de párvulos y Máster en Educación de la Universidad de Harvard- se dedicó a realizar la charla "Niños secuestrados por las pantallas", una cátedra interactiva a grupos pequeños de padres e hijos y a masivas audiencias en colegios a lo largo de todo Chile. Su discurso -dirigido a profesionales de la educación, padres y apoderados- no tenía bemoles: "NO a las pantallas", tal como lo afirma la Sociedad Americana de Pediatría.

A través del formato cuentacuentos, suele relatar durante sus discursos la historia de un niño que quiere llegar a la NASA pero que difícilmente lo logrará si sus neuronas no funcionan bien. Y aquello, explica, se acentúa cuando hay sobreexposición a pantallas. De esta manera transmite a auditorios repletos el efecto que tienen tablets, smartphones, computadores y videojuegos en niños y adolescentes.

En las exposiciones el efecto casi siempre es el mismo: al principio los padres lo toman con humor, otros con cierta incomodidad, pero tras escucharla alrededor de una hora y media, la mayoría sale comprometiéndose a cambiar el hábito de consumo de estos gadgets en sus casas. "El desafío es enorme", confiesan muchos padres que asistieron a una de esas charlas en un colegio del sector oriente de la capital.

Mantener la cordura

Carolina Pérez dedica parte de su tiempo en cuarentena a organizar a su equipo de 48 parvularias que trabajan en los tres jardines infantiles (Helsby Preschool, Goldfish Preschool Starfish Preschool) que tiene en las comunas de La Reina, Lo Barnechea y Las Condes, las dos últimas con más infectados por el Covid-19.

-En este tiempo de cuarentena, ¿mantienes tu discurso?

-Exactamente el mismo. Cero pantallas, cero televisión y cero tablet hasta los dos años. Entre los dos y los cinco años lo recomendable es un máximo de 30 minutos de televisión que no tiene la misma luz "blanca" de las pantallas interactivas.

-¿Es posible hacerlo hoy en tiempos donde padres e hijos están encerrados y además hay que trabajar y hacer las cosas de la casa?

-Ahora en cuarentena, creo que los colegios -que mandan millones de las cosas por computador- tienen que entender cómo funciona realmente el cerebro de un niño y cómo aprende. Una neurona se conecta con la otra cuando el niño está tranquilo y feliz. Si ese mismo niño está estresado no aprende nada. Por lo tanto, lo principal que tenemos que velar los papás y los colegios es la salud mental de los niños.

-¿Cómo se maneja eso? Porque los directores están presionando a sus profesores a hacer justamente lo contrario que tú propones.

-Esto es un tema económico, porque si los papás no pagan el colegio y a esos profesores no le pagan el sueldo, ¿te imaginas cómo van a estar esos educadores y sus familias en sus casas? Esto es una involución económica, pero de tamaño grave. Los colegios particulares tienen una ventaja de que los padres no quieren perder el cupo, pero en un jardín infantil por ejemplo, como es mi caso, perfectamente pueden sacar al niño.

