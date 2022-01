Inversión global en venture capital creció más del doble en 2021 y se cuadruplicó en Latinoamérica

Innovación y Startups

En la región, CB Insights registró US$ 20,2 mil millones en inversión de capital de riesgo el año pasado, frente a los US$ 5,4 mil millones consignados en 2020.

La inversión mundial en venture capital -capital de riesgo- fue de US$ 621 mil millones durante 2021, un alza de 111% respecto a los US$ 294 mil millones del año anterior, y se tradujo en un total de 34.647 acuerdos concretados que fueron consignados en todo el planeta, según datos de la plataforma de análisis de negocios CB Insights.

Del dinero invertido, US$ 311 mil millones corresponden a EEUU, US$ 176 mil millones a Asia y US$ 93 mil millones a Europa. En Latinoamérica la inversión fue de apróximadante US$ 20 mil millones, multiplicando prácticamente por cuatro la marca del año anterior.

De todos estos financiamientos, un 62% ocurren en etapas tempranas de las startups y solo un 12% cuando ya están en sus periodos tardíos.

Compañías e inversionistas

La cantidad de unicornios -empresas valorizadas en más de US$ 1 mil millones- se habría incrementado a 959, un aumento de un 69% con respecto a la medición de 2020. Esto quiere decir que, durante 2021, nacieron 517 de este tipo de firmas, más de dos por cada día hábil del año.

El más grande de ellos sigue siendo ByteDance, empresa China propietaria de TikTok, con una valorización de US$ 140 mil millones, seguida por las estadounidenses SpaceX, fundada por Elon Musk, y Stripe, compañía de servicios financieros, cuyos valores giran en torno a los US$ 100 mil millones.

Más abajo, la fintech sueca Klarna y la plataforma de videojuegos de EEUU Epic Games completan el top 5, con valorizaciones de US$ 46 mil millones y US$ 42 mil millones respectivamente.

"Claramente hay cierta exuberancia y las inversiones podrían retroceder un poco, pero la realidad es que el venture y los mercados privados están grandes, creciendo rápido, y llegaron para quedarse", escribe Anand Sanwal, CEO y fundador de CB Insights.

Por otro lado, Tiger Global Management, compañía estadounidense, aparece como el fondo en que más compañías invirtió, con un total de 107. Lo siguen SOSV, de la misma nacionalidad y con 79 empresas financiadas, y los alemanes de Global Founders Capital, con 71 inversiones concretadas.

El reporte también destaca que las fusiones y adquisciones (M&A) superaron por primera vez los 10 mil casos, aumentando en un 58% durante el 2021.

Las fintech a la cabeza

El sector con más inversiones sigue siendo el financiero. Alrededor de US$ 1 de cada US$ 5 se invierte en fintech. En total, se invirtieron US$ 131 mil millones en estas compañías, lo que se traduce en un total de 4.969 financiamientos cerrados.

Otras áreas que fueron protagonistas durante 2021 fueron las retail tech, que recibieron US$ 109 mil millones, y los emprendimientos ligados a la salud, en los que se invirtieron US$ 57 mil millones.

Zoom a la región

En Latinoamérica, CB Insights registró US$ 20,2 mil millones en inversión en venture capital, casi cuadruplicando los US$ 5,4 mil millones consignados en 2020. Esto corresponde a 952 financiamientos concretados, de los cuales el 72% ocurre en etapas tempranas de las startups.

Las empresas que cerraron las mayores rondas de financiamiento son todas brasileñas. La aplicación de "comercio social" Facily se anotó con dos de los cinco levantamientos de capital más grandes. La siguen la empresa de logística CargoX y la plataforma de e-commerce Olist.

En Centroamérica, también se destaca a FTX, plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, que luego de una nueva ronda de US$ 421 millones habría quedado valorizada en US$ 25 mil millones.

Por último, los fondos que más inversiones realizaron en la región fueron Kazkek Ventures de Argentina y Monsahees de Brasil, seguidos por SkyVision Capital, compañía que tiene su matriz en las Islas Vírgenes.