Juan Pablo Swett: “Las grandes empresas se deben salvar con recursos privados, no públicos”

Innovación y Startups

Dice que las compañías afectadas por la crisis deben asegurar su sobrevivencia con deuda o vender participación a fondos de inversión y derecho a pago prioritario.

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, es categórico al afirmar que las grandes empresas chilenas afectadas por la crisis derivada del coronavirus deben “salvarse con recursos privados, no con fondos públicos”.

“No sabemos el tamaño de la crisis y los US$ 12 mil millones (anunciados por el gobierno) es un plan de contingencia para tres meses, y en caso de que el virus tenga un rebrote en invierno estaremos hablando de una crisis de siete meses, por lo tanto, se necesitará mucho más que este monto”, sostiene Swett.

Respecto de la fórmula, dice que estas empresas pueden acceder a deuda, y muchas de ellas en el extranjero, y aunque está restringido, “sigue siendo un buen negocio”. Otra alternativa, plantea, es permitir que un mix de fondos de inversión entre con participación en las compañías, con acciones preferentes y con derecho a pago prioritario, “similar a lo que se hizo con la deuda subordinada en los años 80”.

“Mientras no se agote la inversión privada, no puede ser una alternativa la instancia pública. Si la crisis se extiende hasta octubre y si queremos hablar de reactivación, necesitaremos un 9% del PIB. Además, el salvataje de grandes compañías puede significar, en el caso del transporte aéreo, miles de millones de dólares en una sola empresa”, afirma Swett.

- ¿Qué opina de la propuesta de Andrés Velasco de nacionalizar temporalmente?

- Primero se tienen que agotar las instancias privadas y si hay una instancia pública debe ser bajo un formato en que el Estado se haga parte de una participación importante de la empresa, con acciones preferentes y con derecho a pago prioritario, bajo el mismo sistema de los fondos.

“El 25% de las PYME está en riesgo de quiebra”

El 19 de marzo pasado el gobierno anunció un plan de medidas de emergencia para enfrentar la crisis por US$ 11.750 millones, entre ellos, US$ 500 millones para capitalizar a BancoEstado y garantías estatales para créditos a PYME.

Varios gremios del sector, entre ellos, la Multigremial Nacional de Emprendedores, valoraron las medidas y señalaron que se requerían otras complementarias, como la postergación del pago de créditos. El lunes pasado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una serie de medidas para facilitar el flujo de crédito, entre ellas, facilidades para que los bancos flexibilicen los plazos a los deudores PYME hasta seis meses.

- ¿Cómo ha sido la respuesta de los bancos para reprogramar deudas o dar nuevo financiamiento?

- Cualquier banco puede renegociar un crédito cambiando la tasa, lo que puede significar mayores intereses o cuotas, pero es la CMF la que debe flexibilizar la legislación para que esto ocurra, recién el lunes (23 de marzo) sacó instructivos. Hoy estamos viendo, en muchos casos, que la promesa que se hizo no se está cumpliendo, lo que se está ofreciendo es una refinanciación con tasas distintas, en varios casos con mayores costos. Pero estamos en conversaciones con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, para que las medidas que requieren los bancos para congelar las cuotas se puedan dar y no tengan que subir el riesgo de la cartera.

- ¿Y qué pasa con los créditos con garantías estatales para acotar el riesgo?

-Los bancos encuentran que es un cacho. Es tanta la burocracia que ellos mismos definen que créditos con Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) o Fogain (Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo) son muy lentos. Y dado que hoy están todos los bancos con teletrabajo, la posibilidad de negociar un crédito con estas características está descartada.

- BancoEstado ya suma dos capitalizaciones. ¿Está llegando el financiamiento a las PYME?

- No y con mayúscula. No hay ningún reglamento que establezca que la plata que el gobierno le está pasando a tasa cero sea para las PYME. Recién la semana pasada entró a toma de razón de la Contraloría la primera capitalización; en el espíritu suena bien, pero en la práctica no se está materializando. Las dos capitalizaciones suman más de US$ 1.000 millones, lo que significa que BancoEstado tendrá US$ 8.300 millones, lo que alcanza para entregar liquidez a las PYME por seis meses, salvándolas. Estamos solicitando acelerar la llegada de estos recursos, si se demoran tres meses en llegar, es tarde, pues 30 días puede significar la quiebra para algunas. El relajamiento de la regulación por parte de la CMF, la aceleración de BancoEstado para la colocación de créditos y la instrucción del ministerio de Hacienda de que estos recursos lleguen como liquidez al mercado, son clave en los próximos 30 días.

- ¿Qué porcentaje de las PYME están en riesgo de quiebra?

- Tenemos unos 200.000 socios PYME. El 50% está afectado con muy bajos niveles de ventas y de ellos, la mitad, un 25%, está con riesgo de quiebra por liquidez,. Son 50.000 empresas de rubros como servicios, transporte, turismo, hotelería, gastronomía y comercio. Y eso se traduce en 450.000 a 500.000 puestos de trabajo es riesgo; sólo el sector restaurantes genera 200.000 empleos.