Innovación y Startups

La campaña por redes sociales que lanzó NotCo para responder a Danone por copiar su NotMilk

A raíz de la similitud del producto "Shhh... This is Not Milk" de la multinacional francesa con Not Milk, el unicornio chileno lanzó la campaña “100 ideas originales”, donde la gente puede proponer ideas para que Danone renombre su producto. Hasta ahora no han presentado acciones legales.

Publicación en Linkedin de Matías Muchnick, CEO de NotCo. Compartir