La estrategia dominante al invertir en startups

Por Tadashi Takaoka es, Docente Unegocios FEN Universidad de Chile

¿Recuerdan la película "Una mente brillante" donde el protagonista explica teoría de juegos? Es una escena donde los hombres amigos de John Nash, creador de esta teoría, se enfrentan a un grupo de mujeres para invitarlas a bailar. Una situación compleja sin duda. En esa parte Nash explica que no todos deben ir por la mujer más atractiva del grupo, pues provocará el rechazo seguro al ver tantos pretendientes y perderán la oportunidad con las otras chicas quienes no se quieren sentir como segunda opción. Ante esto, define que "la estrategia dominante" (aquella que claramente es mejor que las otras opciones) es que cada uno seleccione a una de las compañeras de la más atractiva sin que ninguno cruce con otro en la elección.

En la gran mayoría de actividades donde se involucran decisiones se pueden estudiar "estrategias dominantes". El mundo del Venture Capital (VC) no es la excepción. Nunca he entendido por qué algunos toman posiciones abusivas con sus emprendedores. Me cuesta imaginar por qué eso sería una buena decisión. Creo entender qué buscan, sin embargo, aquí presento algunas razones de por qué siempre la estrategia dominante para el VC será tener un trato digno:

1) El "juego" del Venture Capital es lograr la mayor valorización posible de sus startups, en el menor tiempo posible. Por ende, esto es un juego de velocidad. Esta velocidad no va asociada a buscar utilidades a repartir, de hecho, pueden estar funcionando con pérdidas. La velocidad se da por la reinversión, sobre todo en tecnología y marketing. En este sentido, cualquier foco que haya en pedir utilidades en el corto plazo o peor aún, en repartir utilidades es "pan para hoy, hambre para mañana". Si eso es lo que busca un VC entonces no entiende el juego. Es mejor reinvertir para que el negocio que tiene entre manos no valga US$10MM, sino que US$1.000MM.

2) Este juego de velocidad no se da de una sola pasada. Siempre se hace la analogía de que construir un startup es una maratón, no una carrera de 100 metros planos. Lo que tal vez no se entienda es que esa maratón se corre en "sprints" o corridas rápidas de corto trecho. ¿Cómo funciona? El startup después de probar que tiene un buen producto/servicio y que encontró un modelo de negocios, empieza a escalar internacionalmente. Estos cambios de países sumado a mejoras tecnológicas y el proceso de convertirse en una empresa hacen que se requiera mucho capital, sin embargo, no se pide de una sola vez, sino que se van haciendo varias rondas consecutivas. El ideal es que cada ronda posterior tenga una mejor valorización que la anterior (si no, estaríamos matando el juego de velocidad). Si un VC toma mucha propiedad sobre una empresa en las primeras rondas (más de un 30%) o pone condiciones abusivas como que tiene derecho a veto a un próximo inversionista, entonces daña la posibilidad de escalar a la velocidad requerida. Piensen en el siguiente VC que quiere entrar ¿Por qué invertir en un negocio donde tendrá peores condiciones que un inversionista anterior? Es clave tomar porciones pequeñas cada vez como VC y dejar espacio para que otros puedan entrar sin sentirse a merced del resto. Por tratar de ganar tempranamente podemos matar la gallina de los huevos de oro.

3) En Chile aún no se nota mucho porque hay pocos actores, pero en el mundo de los VCs la reputación lo es todo. Un emprendedor elige VC como un estudiante elige universidad. El prestigio los antecede y las historias de abuso se difunden rápidamente. Más temprano que tarde habrá startups cada vez más atractivas a nivel nacional y para el fondo que tenga una fama gris será muy difícil atraer a los mejores candidatos. Si creen que tener mucho dinero es suficiente para atraer buenos proyectos, entonces no entienden lo delicado del ecosistema.

En resumen, siempre va a ser mejor ser un VC honesto y no abusivo. La trasparencia es el capital más importante, pero debe haber una cultura transversal, porque basta que uno de los VCs en la cadena de inversión no respete esta regla para que se acabe el negocio. No es un tema moral, es un tema de que, si realmente quieren multiplicar su capital 50x, entonces la estrategia dominante es tratar bien al emprendedor.