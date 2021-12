La foodtech chilena que fue reconocida en España como el futuro de la alimentación

Innovación y Startups

The Live Green Co y su fundadora, Priyanka Srinivas, fueron reconocidas por su tecnología para la producción de alimentos 100% basada en plantas y como líder en la nueva generación de proteínas complementarias.

En 2018, Priyanka Srinivas, de nacionalidad india, fundó The Live Green Co en Chile con la idea de irrumpir en la industria y cambiar la forma en la que se hacen los alimentos. Hoy la compañía tiene sedes en Chile, India y Estados Unidos, teniendo a Jumbo, Walmart, Tottus y Unimarc como principales clientes.

Ahora, la foodtech chilena y su fundadora fueron reconocidas por el mercado español como el futuro de la alimentación, según la revista Fooduristic'21 elaborada por KMZero, un hub de innovación alimentaria de Valencia.

Srinivas fue destacada como líder en la nueva generación de proteínas complementarias, gracias a la tecnología de The Live Green: un software llamado Charaka que con inteligencia artificial que genera productos 100% basados en planta, sin aditivos ni conservantes. Hoy producen principalmente hamburguesas, helados y mix para panqueques.

Además, la CEO, participó como embajadora con KMZero en el grupo El futuro de la proteína, en que se reunían con académicos, políticos, inversionistas y empresarios del mundo de la alimentación para discutir sobre temas para el futuro de la industria y las tendencias para las empresas de etiquetas limpias.

"Creo que me dio mucha confianza, el hecho de que eliminar los animales de la ecuación es muy importante, pero si no se asocia a la salud no sobrevivirá a largo plazo porque la gente empezará a cuestionarlo. Así que me entusiasmó mucho que lo que perseguimos es lo que pide la industria, incluso lo que dicen también los líderes y los pensadores", dice Srinivas.

Actualmente, la empresa está en busca de socios europeos para su posicionamiento en ese mercado. Ha participado en Alemania con programas de softlanding y en actividades en Países Bajos.

En España cuentan con el apoyo de ProChile para su posicionamiento, capacitaciones, programas y exposición en el evento de tendencias alimentarias FTalks en Valencia y con KMZero, según explica Sebastián Pillado, director comercial de ProChile en España. "Chile es el único país y ProChile la única institución pública que participa activamente. Ha sido una apuesta y afortunadamente ha tenido excelentes resultados que esperamos se conviertan en la concreción de negocios prontamente", explica.

Proyecciones

The Live Green tiene importantes metas para los próximos dos años: proyecta tener ventas de US$ 10 millones y expandir su catálogo de Charaka, que actualmente cubre 150 mil plantas, a 450 mil.

Además, seguirán desarrollando su modelo de negocio B2B con venta de licencias de su tecnología al retail, concentrándose en el desarrollo de tecnología en su sede en India en vez de desarrollar productos. "El mercado global va con la fuerza de la tecnología; licenciamos la tecnología a los fabricantes de alimentos existentes para que mejoren sus propios productos. Trabajamos con los retailers existentes para traer soluciones de marca privada pero la tecnología y la inteligencia de la información será Charaka", dice Srinivas.

Cuenta que su próximo aterrizaje será en México, aunque no puede dar fechas ni detalles por el momento, pero representantes de la firma ya han viajado para sostener reuniones con fabricantes y clientes. Además, ya cerraron una segunda ronda de financiamiento que anunciarán durante la segunda semana de enero.

"Nuestro negocio y nuestros clientes se basan en América del Norte y en América del Sur en este momento, por lo que nuestro objetivo es la expansión en estas dos geografías de forma agresiva en los próximos 18 a 24 meses", explica la empresaria.