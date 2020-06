La Fuente Reina alista protocolo interno para futura reapertura

Innovación y Startups

Trabajan en medidas que recogen las recomendaciones de las autoridades chilenas, pero también la experiencia europea. Por ejemplo, será obligatorio tomar la temperatura para ingresar al local.

Desde la semana pasada La Fuente Reina, restaurant que está ubicado en la comuna de La Reina y que cerró el 16 de marzo debido al coronavirus, comenzó oficialmente a prepararse para una futura reapertura, la que contempla disminuir en un tercio los clientes en el establecimiento y la toma de temperatura obligatoria para ingresar al local.

César Riffo -que fundó el local en 2013- estima pérdidas por $ 1.000 millones producto de la pandemia. Por esta razón, tras la publicación del protocolo para el sector dado a conocer por el Ministerio de Economía la semana pasada, se puso a trabajar inmediatamente en un protocolo interno en base al documento oficial, el que tendrán listo a fines de junio.

Junto al prevencionista de riesgo de la empresa, acordaron el distanciamiento de las mesas -en un metro- y reducir la capacidad del local para los clientes, pasando de 300 comensales a un máximo de 200. En relación con los 80 trabajadores, están evaluando un sistema de turnos, de acuerdo a la recomendación del Gobierno.

"A finales de mayo empezó el trabajo más concreto para abrir, fuimos viendo cómo lo han hecho en Europa. Estamos desarrollando un protocolo interno a partir de lo que dio a conocer el Ministerio de Economía. Vamos a poner un dispensador de alcohol gel por mesa y tomar la temperatura antes de que entren al local", detalla Riffo.

Al interior del local, las personas deberán usar mascarilla constantemente al desplazare, por ejemplo, para ir al baño. Lo mismo para los meseros.

"La gente tiene que ir con mascarillas, solo se la podrán sacar en la mesa, antes no y para cualquier desplazo siempre con el tapabocas", agrega el empresario.

Respecto a la implementación de separadores de plástico, como ha ocurrido en algunos restaurantes de países que ya están en fase de desconfinamiento, Riffo lo descarta.

"No queremos porque estamos viendo los casos de Europa y nada de eso está, el chef que me asesora me dice que los restaurantes están funcionando normal", cuenta el empresario.