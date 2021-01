Innovación y Startups

De acuerdo a las actas de adjudicación liberadas hoy lunes, AUI obtuvo una mejor evaluación que la propuesta de la Corporación Alta Ley, en los criterios de sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento del Instituto.

Diversas y transversales han sido las críticas a la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio Associated Universities Inc (AUI), conformado por nueve universidades de Estados Unidos y cuatro locales, las universidades del Desarrollo (UDD), San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama.

Ayer lunes, la estatal liberó las Actas de Adjudicación del Consejo de Ministros de Corfo -vía Portal de Transparencia- realizado el 4 de enero de 2021 y en el que varios titulares se inhabilitaron por conflicto de interés. Diario Financiero tuvo acceso a estas actas y a una declaración pública enviada por Corfo a los medios.

En el acta queda consignado, por ejemplo, que rel gerente general de Corfo, Felipe Commetz - uno de los cinco integrantes del Comité Evaluador interministerial, junto a dos funcionarios de Corfo y a representantes de los ministerios de Economía y Ciencia- "propone" al Consejo de Ministros de Corfo, seleccionar a AUI.

Finalmente, el consejo integrado por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, el exministro de Agricultura Antonio Walker, y los subsecretarios de turismo, José Luis Uriarte, de Relaciones Exteriores; Carolina Valdivia y de Hacienda, Alejandro Weber, además de Felipe Commetz, en reemplazo del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, se decantaron por el consorcio AUI.

Las claves para entender la decisión de Corfo

En una segunda declaración pública enviada hoy a los medios Corfo señala que siguiendo las bases de la licitación, la Comisión Evaluadora -integrada por tres representantes de Corfo y dos de las carteras de Economía y Ciencia- seleccionó la propuesta según los siguientes criterios y subcriterios de evaluación: diagnóstico, plan de desarrollo estratégico, infraestructura y equipamiento, plan de trabajo, presupuesto, participantes, gobernanza, sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento.

Cada ítem se calificó con una nota de 1 a 5, y cada criterio contó con una ponderación definida. El resultado de esta evaluación dio como notas finales ponderadas, un 4,5 para AUI; 4,2 para Corporación Alta Ley; y 3,3 para Fundación Chile. Según el acta de adjudicación "de acuerdo a la Resolución E N° 629, de 2019, se otorgó un incremento de 5% del puntaje final en la Etapa RFP, finalizando dichas propuestas con una nota final de 4,4 para Alta Ley y AUI mantuvo su calificación en 4,5".

Sustentabilidad a largo plazo

El acta de adjudicación señala que la propuesta ganadora -que obtuvo nota 5 en esta categoría- presenta una estrategia de escalamiento y comercialización tecnológica bien definida, con ejemplos claros; tiene un modelo de negocio factible que asegura la sostenibilidad en el largo plazo de manera coherente, y hace una inversión significativa en infraestructura de investigación propia.

La propuesta liderada por Alta Ley -que obtuvo nota 4- "no considera nueva capacidad instalada en la región de Antofagasta, ni desarrollo de nuevo equipamiento propio. Por el contrario, deja la labor del instituto desagregada en la infraestructura que tienen las instituciones relacionadas al consorcio, no proyectando el trabajo de la entidad, una vez que se acabe el aporte I+D", consigna la declaración pública de Corfo.

Cofinanciamiento del ITL

AUI consideró aportes monetarios efectivos por un monto de US$ 104 millones, y solicitó un aporte I+D de SQM por US$ 142 millones. En tanto, la propuesta liderada por la Corporación Alta Ley contempló un aporte monetario efectivo de US$ 37,5 millones y solicitó el aporte máximo I+D con SQM (US$ 193 millones).

"La Corporación Alta Ley condicionó el 20% del aporte total contemplado, a la reinversión de eventuales ingresos futuros, generando una incertidumbre evidente y poniendo en duda la capacidad del Instituto de financiar los programas contemplados en la propuesta y proyectarse a futuro", señala la declaración pública de Corfo.

Modelo abierto e integrador

Según Corfo, la propuesta de AUI contempla "un modelo abierto e integrador, que considera durante el período de vigencia del Aporte I+D, que las universidades, centros y/o institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile y que no sean parte del consorcio ganador, puedan participar de las iniciativas del Instituto.

Añade que en esta materia, el Consejo Corfo solicitó "que la propuesta debe ofrecer un Memorándum de Entendimiento (MOU) que tendrá como objetivo la incorporación y fortalecimiento del rol de los actores nacionales en la iniciativa".

El documento señala que el plan de trabajo deberá ser aprobado por Corfo y el Aporte I+D puede "ser renovado o modificado por el Consejo de Corfo".

