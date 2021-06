Las industrias que más millennials multimillonarios han creado

Innovación y Startups

Los millennials se están abriendo paso entre los multimillonarios en varias industrias. Así lo estableció la empresa PhysicalGold.com, que realizó un ranking -de acuerdo a una base de datos de Forbes- para descubrir en cuáles áreas de las economía las personas que tienen entre 23 y 38 años han acumulado más riqueza.

En total, hay actualmente 78 multimillonarios millennials en el mundo y con un valor neto colectivo de US$ 418.600 millones.

Se destacaron 7 industrias en el ranking, siendo el sector de tecnologías el número uno al contar con 28 multimillonarios millennials y un patrimonio total de US$ 254.500 millones. Le sigue el sector de finanzas e inversión, con 8 multimillonarios millennials y un valor neto de US$ 24.600 millones; después sigue el sector automotriz con 6 millennials y un total de US$ 17.200 millones, moda, salud y medios de comunicación también tienen 6 multimillonarios millennials.

La industria manufacturera, con 5 multimillonarios; la minería y propiedades con 4 cada uno, energía y alimentos con dos cada uno, y servicios es el último sector con sólo un millenial multimillonario.

Curiosamente, los sectores de la construcción y la ingeniería, el juego y los casinos, la logística, los deportes y las telecomunicaciones no tienen multimillonarios millennials.

PhysicalGold también realizó el ranking acerca de quiénes son los 10 multimillonarios millennials más ricos. Mark Zuckerberg ocupa el primer lugar, le sige Zhang Yiming, Dustin Moskovitz, Pavel Durov, Lukas Walton, Cheng Yixiao, Bobby Murphy, Evan Spiegel, y el último lugar es un empate entre Sam Bankman-Fried y Agnete Kirk Thinggaard, quienes poseen el mismo patrimonio.